Mısır'ı beklerken... Fildişi Sahili, ikinci tura yükselen sekizinci Afrika takımı oldu

Fildişi Sahili Milli Takımı, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen bu yılki Dünya Kupası’nda grup aşamasından değerli bir eleme başarısı elde ederek, Dünya Kupası tarihindeki seçkin Afrika takımları arasına katıldı.

Fildişi Sahili Milli Takımı, gol farkıyla lider Almanya’nın ardından 6 puanla 5. Grubu ikinci sırada tamamlayarak Dünya Kupası’nın son 32 turuna katılma hakkını elde etti.

Afrika temsilcisi, dün Perşembe akşamı oynanan üçüncü tur maçında Curaçao'yu 2-0 mağlup ederek, 4 puanla üçüncü sırada yer alan Ekvador'u puan farkıyla geride bırakarak tur atlamayı garantiledi.

"Stats Foot" istatistiklerine göre, Fildişi Sahili Milli Takımı tarihinde ilk kez tek bir Dünya Kupası turnuvasında iki maç kazandı.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın bu başarısı, Dünya Kupası tarihinde ikinci tura yükselen 7 Afrika milli takımına katılması anlamına geliyor. Bu takımlar arasında Nijerya (3 kez), Fas (3 kez), Senegal (2 kez), Gana (2 kez), Kamerun, Cezayir ve Güney Afrika bulunuyor.

Fildişi Sahili, 1. grubu ikinci sırada tamamlayarak elemeyi geçen Güney Afrika’nın ardından, bu turnuvada bu listeye adını yazdıran ikinci Afrika takımı oldu.

Mısır milli takımının da yarın sabah Cumartesi günü 7. grubun üçüncü turunda İran ile karşılaşacak olması nedeniyle, bu listeye dokuzuncu Afrika takımı olarak eklenmesi bekleniyor.

Mısır Milli Takımı, 4 puanla grubun lideri olarak maça çıkması nedeniyle avantajlı durumda; Belçika ve İran’ın ise 2 puan gerisinde.

Dolayısıyla Firavunlar, ister galibiyet, ister beraberlik, hatta mağlubiyet durumunda bile (ikinci sırada ya da en iyi üçüncü takımlar arasında) elemeyi başarmak için birden fazla şansa sahip.

Hatırlanacağı üzere, Fas milli takımı da 1986 ve 2022'den sonra tarihindeki üçüncü kez bu turnuvanın ikinci turuna yükseldi.

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