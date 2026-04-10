Mısır Grubu... İtalyan Spor Bakanı: İran'ın yerine katılmayı istemiyoruz

İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi, İtalya'nın İran'ın yerine 2026 Dünya Kupası'na katılması fikrinin "son derece zor bir mesele" olduğunu belirterek, bunun gerçekleşmesini istemediğini vurguladı.

Abodi, İtalyan Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamada, "Bu kıtasal bir mesele, herhangi bir sorun yaratmak bana çok zor geliyor... Avrupa'da bir sorun çıkmadıkça, bir Avrupa milli takımının (Dünya Kupası'na) dahil edilebileceğini sanmıyorum" dedi.

İran'ın yerine katılım olasılığı hakkında ise şunları söyledi: "Açıkçası, bunu sanmıyorum ve istemiyorum da.

Şampiyonlar Ligi'nin ideal kadrosu: Real Madrid tamamen yok... Barcelona tek bir temsilciyle katılıyor

FIFA, Barcelona-Atlético Madrid maçının hakemine "ödül" verdi

İlk kez... FIFA, Afrika Uluslar Kupası finali krizine ilişkin tutumunu ima etti

Bakan, tutumunu açıklayarak şunları ekledi: "İran'ın katılımıyla ilgili herhangi bir sorun çıkarsa, İran'ın bir Avrupa takımıyla değiştirilmesi bana zor görünüyor, çünkü bu kıtayla ilgili bir mesele (İran, Asya kıtasına bağlı)."

Abudi'nin açıklamaları, son günlerde İran'ın turnuvadan çıkarılma olasılığı (ABD'de oynamayı reddetmesi ve Meksika'ya taşınmak istemesi nedeniyle) ve dolayısıyla sıralamaya göre elemeyi geçemeyen en yüksek sıralamalı Avrupa takımı olarak İtalya'nın çağrılma olasılığı hakkında yayılan söylentilere yanıt olarak geldi.

İtalya Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını, Avrupa play-off'larında Bosna-Hersek'e penaltı atışlarında yenilerek kaçırmasının ardından, şu anda bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor.

İran ise Asya kıtasından Dünya Kupası'na yükseldi ve kura çekiminde Mısır, Yeni Zelanda ve Belçika ile birlikte 7. gruba düştü.