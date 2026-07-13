Mısır futbolunda yeni bir dönüşüm… Taraftar kitlesi geniş kulüpler yatırım çağına giriyor

Mısır futbol sistemi, gelişme ve yatırım yolunda yeni bir adım attı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, devletin spor varlıklarından en üst düzeyde yararlanma ve kulüplerin mali sürdürülebilirliğini sağlama yönündeki politikasına paralel olarak, futbol faaliyetlerini yönetmek ve bu alana yatırım yapmak üzere uzmanlaşmış şirketler kurarak, geniş taraftar kitlesine sahip kulüplerde profesyonel yönetimi güçlendirmeyi amaçlayan bir girişim başlattı.

Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’nin popüler kulüplere özen gösterilmesi ve varlıklarından en iyi şekilde yararlanılması yönündeki talimatlarının uygulanması ve devletin futbol sistemini geliştirme yönelimini destekleme kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanı Cevher Nabil, Mısır Profesyonel Kulüpler Birliği Başkanı ve Senato Gençlik ve Spor Komitesi Başkanı Milletvekili Ahmed Diab’ın da katılımıyla, bir dizi spor kulübü arasında iki mutabakat zaptının imza törenine katıldı.

İmza töreninde, El-Şarkiya Spor Kulübü ile ENPPI Kulübü arasında bir mutabakat zaptı, ayrıca Süveyş Milli Takımı Kulübü ile Petrojet Kulübü arasında imzalanan bir başka mutabakat zaptı da yer aldı. Bu anlaşmalar, futbol sektörünün yönetimi, işletilmesi ve yatırımlarını üstlenecek iki spor hizmetleri şirketinin kurulmasına zemin hazırlamak amacıyla yapıldı. Bu adımlar, teknik ve idari verimliliğin artırılmasına, mali sürdürülebilirliğin sağlanmasına ve kulüplerin rekabet gücünün güçlendirilmesine katkıda bulunacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Johar Nabil, bu iki mutabakat metninin, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’nin halk kulüplerine ilgi gösterilmesi ve spor yatırımlarının güçlendirilmesi yönündeki talimatlarının uygulanması kapsamında hazırlandığını vurguladı. Bakan, bu metinlerin, devletin spor sistemini geliştirme vizyonuna paralel olarak futbol sektöründe profesyonel yönetimin sağlamlaştırılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bakan ayrıca, Mühendis Hani Abu Rida başkanlığındaki Mısır Futbol Federasyonu’na teşekkür ve takdirlerini sunarak, bu konudaki işbirliğini takdir etti ve bakanlığın, kulüplerin finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve rekabet gücünü artırmak amacıyla spor hizmetleri şirketleri kurmaları için teknik ve hukuki desteği sürdüreceğini vurguladı.

Milletvekili Ahmed Diab ise, iki mutabakat metninin imzalanmasının Mısır kulüplerinde profesyonel yönetim anlayışını yerleştirme yolunda önemli bir adım olduğunu ve mevcut imkânlardan en iyi şekilde yararlanmaya yönelik ciddi bir çabayı yansıttığını belirtti. Bu adımın, futbol sisteminin geliştirilmesine ve kulüplerin teknik ve ekonomik düzeylerdeki verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunacağını da sözlerine ekledi.

Muntakhab El-Suez ve Petrojet kulüplerine ilişkin mutabakat metnini, Muntakhab El-Suez Kulübü Başkanı Moataz Selim ile Petrojet Kulübü Başkanı Samah Mabrouk imzalarken, El-Sharqia ve ENPPI kulüplerine ilişkin mutabakat metnini ise ENPPI Kulübü Başkanı Ayman El-Sherei’i ile ve El-Şarqiya Kulübü Başkanı Dr. Hamdi Marzouk tarafından imzalandı. İmza törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bir dizi yetkili ile kulüp yetkilileri de katıldı.

İmza töreninin sonunda, dört kulübün yetkilileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından temsil edilen Mısır devletinin sağladığı desteğe teşekkürlerini dile getirerek, bu iki mutabakat metninin, spor hizmetleri şirketlerinin kurulması için gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasına zemin hazırlayacak şekilde, işbirliği ve yatırım konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladılar. Böylece Mısır futbolunun gelişimi için daha sürdürülebilir bir profesyonel modelin oluşturulmasına katkıda bulunulacak.

Bazı haberlere göre, El-Şerkiya Kulübü ile ENPPI Kulübü arasında “El-Şerkiya ENPPI Futbol” adını taşıyacak bir şirketin kurulması için bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokol uyarınca, ENPPI Kulübü şirketin %51 hissesine sahip olurken, El-Şerkiya Kulübü’nün payı %49 olacak. Ayrıca, takımın Mısır Süper Ligi’ndeki maçlarına ev sahipliği yapmak üzere Zagazig Üniversitesi Stadyumu veya Zagazig Stadyumu’nun hazır hale getirileceği belirtildi.

Haberlerde ayrıca, El-Şarkiya Kulübü’nün İkinci Lig’deki lisansının dondurulacağı, ancak kulüp bünyesindeki diğer spor dallarının “El-Şarkiya” adı altında normal şekilde devam edeceği belirtildi. Ayrıca, yeni projede yer alacak oyuncuların seçimi için hazırlık amacıyla, hem A Takımı’nda hem de genç takımlarda yer alan mevcut oyuncuların değerlendirilmesi bir teknik komite tarafından yürütülecek.