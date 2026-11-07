Hassan olmak üzere hassas bir dönemde, Hüsam Hasan'ın Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünden ayrılma ihtimaline dair haberlerin artmasıyla birlikte, Mısır Futbol Federasyonu resmi bir açıklama yayımlayarak sükunete ve dayanışmaya çağrıda bulundu; medyayı ve taraftarları, Mısır'ın önümüzdeki müsabakalara yönelik hazırlıklarını etkileyebilecek tırmanma ve tepkilerden uzak durmaya davet etti.

Çeşitli basın raporları, Mısır Futbol Federasyonu'nun, Hüsam Hasan'ı milli takımı 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşımasındaki başarısına rağmen görevinden alma düşüncesini ortaya koymuş; bu da Mısır teknik heyetinin geleceğine dair soru işaretlerine kapı aralamıştı.

Mısır Futbol Federasyonu, bugün cumartesi günü yayımladığı açıklamasında şunları belirtti: "Mısır Futbol Federasyonu, Mısır futbolunun ve taraftarlarının beklentilerinin temsilcisi olan A Milli Takım'ın çıkarlarının ve istikrarının önceliklerinin başında geldiğini vurgular."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde gündeme gelen gelişmeler ışığında, mevcut aşama; milli takımın konsantrasyonunu ve önümüzdeki müsabakalara yönelik hazırlığını etkileyebilecek her türlü tırmanma ya da tepkiden uzak, büyük ölçüde sorumluluk, sükunet ve dayanışma gerektirmektedir."

Federasyon, açıklamasını milli takıma destek verilmesinin gerekliliğini vurgulayarak şöyle noktaladı: "Federasyon, tüm basın kuruluşlarını ve Mısırlı taraftarları, Mısır futbol taraftarlarının beklentilerini karşılayacak şekilde milli takıma destek vermeye ve etrafında kenetlenmeye çağırır."

Futbol Federasyonu'nun açıklamasının, Hüsam Hasan'ın görevinden alınma ihtimaline dair basındaki tahminler ışığında, teknik direktörün geleceğiyle ilgili ortaya çıkan tartışmaya son verecek kesin bir mesaj taşıması bekleniyordu; ancak açıklamada teknik direktörün adına yer verilmedi, kendisine duyulan güvenin tazeleneceğine ya da görevde kalmasına ilişkin herhangi bir açık işaret bulunmadı.

Açıklamanın içeriği, Hüsam Hasan'ın Malavi ile oynanacak iki maça hazırlık kapsamında, önümüzdeki kampta milli takımın başında kalacağına işaret etse de, Federasyon'un onunla 2030 yılına kadar uzanan sözleşmesinin sonuna kadar birlikte devam edeceğini teyit eden herhangi bir ifade içermedi; bu da teknik direktörün geleceği hakkında soru işaretleri bırakıyor ve yönetim kurulunun ona yönelik tutumuna dair daha fazla tahmine kapı aralıyor.

Futbol Federasyonu'nun açıklaması, Mısır Milli Takımı'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü ve dördüncü haftası kapsamında Malavi ile oynayacağı iki maça hazırlandığı bir döneme denk geliyor; Mısır'ın kampı bu ayın 9 Kasım'ında Milli Takımlar Merkezi'nde başlıyor.

İlk maçın 13 Kasım'da Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanması planlanıyor; iki takım arasındaki karşılaşma ise dördüncü hafta kapsamında aynı ayın 17'sinde Malavi'deki Bingu Uluslararası Stadı'nda yeniden gerçekleşecek.

Mısır Milli Takımı, elemelerin ikinci grubunda Angola, Güney Sudan ve Malavi milli takımlarıyla birlikte yer alıyor. Mısır, 4 puanla averaj farkıyla ikinci sıradaki Angola'nın önünde puan cetvelinin zirvesinde bulunuyor; Malavi 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, Güney Sudan puansız olarak sıralamanın sonunda bulunuyor.

Mısır Milli Takımı elemelerdeki yolculuğuna sahasında Angola ile golsüz berabere başlamış, ardından deplasmanda Güney Sudan'ı beş golle yenerek galibiyet serisini yeniden yakalamıştı.