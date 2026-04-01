Mısır Futbol Federasyonu: Küçük bir grup hakaret içeren tezahüratlarda bulundu… İspanya’ya kollarımızı açıyoruz

Mısır Futbol Federasyonu, Espanyol Stadyumu'nda oynanan İspanya-Mısır dostluk maçında yaşanan olayların iki taraf arasındaki iyi ilişkileri etkilemeyeceğini vurguladı ve tezahüratların "La Roja" taraftarlarının azınlığından geldiğini belirtti.

Mısır milli takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlık maçında dün Salı akşamı ev sahibi İspanya'dan değerli bir beraberlik (0-0) aldı.

Firavunlar, Hamdi Fathi'nin 84. dakikada oyundan atılmasının ardından 10 kişi kalmasına rağmen, maçın son düdüğüne kadar direndi ve önümüzdeki yaz düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde zorlu bir sınavdan olumlu bir sonuçla çıktı.

Ancak maçta, İspanyol gazetelerinin "utanç verici" olarak nitelendirdiği anlar yaşandı. İspanyol taraftarlar, maç boyunca defalarca "zıplamayan Müslüman'dır" diyerek İslam'a hakaret içeren tezahüratlarda bulundu.

Ayrıca, Espanyol stadyumundaki taraftarlar, Mısır milli marşının çalınması sırasında yuhaladılar, bu da şaşırtıcı bir manzaraydı.

İspanya Futbol Federasyonu, Espanyol kulübü ve İspanya hükümeti bu davranışları kınadı ve ihlalcileri cezalandırmak için soruşturma başlattı.

Mısır Futbol Federasyonu açıklamasında ne dedi?

Futbol Federasyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Mısır Futbol Federasyonu, Barselona'daki Espanyol stadyumunda milli takımımızın İspanya milli takımıyla oynadığı dostluk maçı sırasında yaşanan iğrenç ırkçılık olayını ve tribünlerdeki bazı taraftarların ırkçı sözler ve sloganlar atarak sınırları aştığını tamamen kınadığını" belirtti.

Federasyon ayrıca, "Maç sırasında yaşanan bu olayları ve milli marşın saygısızca karşılanmasını tamamen reddettiğimizi ve kınadığımızı vurgulamak istiyoruz. Bu, futbol sahalarında kesinlikle kabul edilemez bir durumdur ve ortadan kaldırılması için hep birlikte çalışmamız gereken olumsuz bir olgudur" dedi.

"Mısır Futbol Federasyonu, İspanya Futbol Federasyonu, İspanya Spor Bakanlığı, tüm yetkililer ve İspanya'daki futbol yıldızları tarafından, maç sırasında yaşanan ırkçı tacizleri kınamak ve reddetmek amacıyla yapılan açıklamaları takdirle karşılıyor. Mısır Milli Takımı, sahada güçlü ve yetkin bir performans sergiledi ve Dünya Kupası finallerine hazırlık sürecinde ev sahibi takıma karşı dengeli bir mücadele verdi."

"Mısır Futbol Federasyonu, Federasyon Başkanı Hani Abu Rida'nın uluslararası sıfatıyla FIFA yetkilileri, tüm ortaklar ve uluslararası kuruluşlarla birlikte, dünyanın tüm ülkelerindeki futbol sahalarından bu tür rahatsız edici manzaraların ortadan kaldırılması için çalıştığını vurguluyor. Zira yaşananlar kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Uluslararası Federasyon, futbolda ırkçılıkla ve ayrımcılıkla mücadele etmektedir; bu tür olayların gelecekte tekrarlanmamasını ve bu olguyu tamamen ortadan kaldırmak için tüm çabayı göstermeyi vurguluyoruz."

Federasyon açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: "Mısır Federasyonu, Espanyol stadyumundaki tribünlerde azınlık bir taraftar grubu tarafından yaşanan olayların, Mısır ve İspanya Futbol Federasyonları arasındaki sağlam ilişkileri hiçbir şekilde etkilemeyeceğini vurgulamak ister. Firavunlar heyeti, Barselona'da muhteşem bir karşılama gördü ve her türlü kolaylık ve destek sağlandı. Mısır'ın, medeniyet, sevgi ve barış ülkesinde İspanyol futbolunun tüm temsilcilerine, İspanya vatandaşlarına ve tüm dost ülkelere her zaman kollarını açtığını vurguluyoruz."