Hüsam Hasan'ın Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörlüğündeki günleri sayılı hale geldi; bir basın raporu, futbol federasyonu yetkililerinin onu kardeşi İbrahim Hasan ile birlikte görevden alma konusunda karar kıldığını ve önümüzdeki dönemde yerine Mısırlı bir teknik direktör getirme eğiliminde olduklarını ortaya koydu.

"El-Masry El-Youm" gazetesi, perşembe günü yayımladığı özel bir raporda, Hani Ebu Rida başkanlığındaki Mısır Futbol Federasyonu yetkililerinin, geçtiğimiz dönemde yaşanan krizler nedeniyle ikilinin milli takımın teknik direktörlüğünden ayrılması konusunda karar kıldığını belirtti.

Rapora göre, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Malavi maçları mevcut teknik ekibin son maçları olacak; Hüsam Hasan'ın FIFA tarafından 3 maç ceza alması nedeniyle bu iki karşılaşmada sahadaki teknik yönetimi Tarık Süleyman üstlenecek.

Hüsam el-Bedri ve Ali Mahir öne çıkan adaylar

Hüsam Hasan'ın yerine geçecek isimlerin yer aldığı aday listesi bir sürpriz barındırıyor; zira futbol federasyonu Mısırlı bir teknik direktör seçme eğiliminde ve görevi üstlenecek öne çıkan adaylar arasında Hüsam el-Bedri ile Ali Mahir'in isimleri öne çıkıyor.

Federasyon içinde yabancı bir teknik direktörle anlaşılmasını talep eden sesler bulunması nedeniyle nihai seçim henüz kesinleşmedi; dosyanın, mevcut teknik ekibin ayrılığının açıklanması ve iki Malavi karşılaşmasının oynanmasının ardından sonuçlandırılması bekleniyor.

Raporda, kararın resmi olarak açıklanmasının önümüzdeki saatlerde beklendiği, ancak milli takımın iki maça hazırlıklarının etkilenmemesi için bunun kasım ayındaki uluslararası takvim sona erene kadar ertelenmesine yönelik önerilerin bulunduğu belirtildi.

Saha dışındaki krizler Hüsam Hasan üzerindeki baskıyı artırıyor

Bu gelişmeler, Hüsam Hasan'ın eski eşiyle yaşadığı ve medyaya kadar uzanan aile krizi nedeniyle geniş bir tartışmayla karşı karşıya olduğu bir dönemde geliyor; söz konusu kriz hukuki girişimlere ve Yüksek Medya Düzenleme Konseyi'nin iki tarafın da kişisel meseleler hakkında konuşmak üzere medyada görünmesini yasaklayan kararlarına sahne oldu.

Ayrıca teknik direktörün geçtiğimiz dönemde milli takım oyuncularıyla ilgili bazı açıklamaları, görevden ayrılması yönündeki taleplerle eş zamanlı olarak spor camiasında eleştirilere yol açtı; bunların en dikkat çekeni, Zamalek'in eski yıldızı Mahmud Abdürrazık Şikabala'nın kendisinden istifasını sunmasını istemesiydi.

Mısır - Malavi maçlarının tarihi

Mısır Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü ve dördüncü hafta karşılaşmaları kapsamında Malavi ile oynayacağı iki maça hazırlanıyor.

İlk maç 13 Kasım'da Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanacak, rövanş karşılaşması ise 17 Kasım'da Bingu Uluslararası Stadı'nda yapılacak.