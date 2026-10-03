Mısır Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı: Hossam Hassan ile belirleyici bir hesaplaşma olacak

Mısır Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Halid el-Derendeli, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ikinci haftasında Mısır'ın Güney Sudan ile oynadığı maç (5-0) için yapılan seyahatte yaşanan krizin perde arkasını açıkladı.

Kafileye başkanlık eden el-Derendeli, "On Sport" kanalına yaptığı televizyon açıklamalarında şunları söyledi: "Mısır Milli Takımı teknik ekibinden doğrudan bir haddini aşma davranışı yaşanmadı, ancak idari ve organizasyonel bir hata var. Teknik ekip ve futbolcular havaalanına geç geldi; protokole göre, seyahatten önce kafile başkanı olarak benimle selamlaşmaları gerekiyordu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hüsam ve İbrahim Hasan'dan federasyona yönelik üstü kapalı bir mesaj bana ulaştı ve tüm uçak yolculuğunu her taraf farklı bir yöne bakarak geçirdik."

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Devamında şunları ekledi: "Kafile başkanlığı Mısır'ın adını temsil eden bir konu, bu yüzden bu dönemde her türlü sorundan kaçındım ve durumu büyük bir sükûnetle kontrol altına aldım. Varır varmaz tüm organizasyonel meseleleri düzene koydum; hatta yemek salonunda bile futbolcular ve teknik ekibin salonunu, federasyon ile konuklara ayrılan salondan ayırdım. Güney Sudan maçının ardından teknik ekiple aramda herhangi bir konuşma geçmedi."

El-Derendeli şöyle devam etti: "Kafile başkanının görevlerini ve yükümlülüklerini çok iyi biliyorum; futbolcularla ilişki normal bir şekilde yürüyordu ve aramızdaki selamlaşma devam ediyor. Ayrıca Muhammed Salah ile Mühendis Hani Ebu Rida (federasyon başkanı) ya da benim aramda bu konuda kesinlikle hiçbir iletişim yaşanmadığını teyit ederim."

Teknik ekibin geleceği

Mısır teknik ekibinin bu krizden sonraki geleceğine dair Mısır Federasyonu Başkan Yardımcısı şunları söyledi: "Şu an için teknik ekibin ayrılığına dair herhangi bir konuşma yok, ancak bu durum nedeniyle kesinlikle önemli bir değerlendirme yapılacak; kafilenin tanık olduğu, alışılmadık bazı durumlar var ve önümüzdeki dönemde bunların düzeltilmesi şart. Teknik ekibin açıklamaları, çoğu zaman isabetli olmamalarına rağmen, hep görmezden gelinip geçiştiriliyor."

Önümüzdeki adımlara dair ise şunları söyledi: "Mühendis Hani Ebu Rida ve teknik ekiple bir araya geleceğim bir toplantı yapılacak; tüm meseleleri ve anlaşmazlık noktalarını netleştirmek için. Kimseyle bir çatışma içinde değiliz; yönetim kurulunun tüm üyeleri milli takımın antrenmanlarına katıldı, ancak milli takım kafilesinin varış ve dönüş haberinin, kafile başkanının adı zikredilmeden yayımlanması kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil ve bu şekilde gereksiz yere sorunlar yaratıyoruz."

Federasyonun kaleci Muhammed eş-Şenavi'ye destek için yayımladığı ve basın raporlarına göre kaleciyi eleştirmiş olan Hüsam Hasan'ın öfkesine yol açtığı belirtilen açıklamayla ilgili olarak el-Derendeli şöyle konuştu: "Mısır Federasyonu'nun eş-Şenavi'ye destek açıklaması gayet doğal bir şeydi ve istisnasız tüm yönetim kurulu üyelerinin onayıyla yapıldı."

Mısır Milli Takımı'nın, mevcut milli aranın kapanış maçında yarın pazar günü Kahire Stadı'nda konuğu Güney Afrika ile dostluk maçı oynayacağı belirtilsin.



