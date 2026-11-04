Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), bugün çarşamba günü, 2026 Afrika'nın en iyi teknik direktörü ödülüne aday olan isimlerin listesini açıkladı. Listede dikkat çekici bir Arap varlığı göze çarptı.

Listede iki Faslı ve iki Mısırlı isim yer alıyor. Fas Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Walid Regragui ve onun yerine geçen, Fas'ın mevcut teknik direktörü Mohamed Ouahbi'nin yanı sıra Mısır Milli Takımı teknik direktörü Hossam Hassan ve Zamalek takımının teknik direktörü Moatamed Gamal bulunuyor.

Regragui, Fas Milli Takımı'nı, Senegal'in maçtan çekilmesinin ardından şampiyonluğu idari olarak Fas'a geçen ve CAS mahkemesinin nihai kararının beklendiği 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline taşıdı.

Geçen yıl Dünya Gençler Kupası şampiyonluğuyla büyük başarısını elde ettikten sonra Mohamed Ouahbi, Regragui'nin ardından Fas Milli Takımı'nın başına geçti ve takımı çeyrek finale taşıdı; burada Fransa karşısında elendiler.

Öte yandan Hossam Hassan, Mısır Milli Takımı'nı 2026 Dünya Kupası'na taşıdı, ardından Mısır tarihinde ilk kez son 16 turuna ulaştırdı; takım Arjantin karşısında elendi.

Moatamed Gamal ise çok zor koşullardan geçen kulübe rağmen Zamalek ile CAF Konfederasyon Kupası finaline ulaştı ve Mısır Ligi şampiyonluğunu kazandı.

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Bu dörtlünün yanı sıra 10 kişilik aday listesinde şu isimler de yer alıyor: takımla ilk sezonunda USM Alger ile CAF Konfederasyon Kupası şampiyonluğunu kazanan Senegalli Lamine Ndiaye ve Yeşil Burun Adaları'nı Dünya Kupası'na, ardından ilk kez katıldıkları Dünya Kupası'nda son 32 turuna taşıyan Portekizli Pedro Leitão Brito "Bubista".

Ayrıca Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nı, turnuvadan uzun süredir süren yokluğuna son vererek 2026 Dünya Kupası'na taşımayı başaran Fransız Sébastien; Faslı AS FAR'ı Afrika Şampiyonlar Ligi finaline ulaştıran Portekizli Alexandre Santos ve Senegal Milli Takımı'nı 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline taşıyan, ayrıca takımla 2026 Dünya Kupası'na katılma biletini kesinleştiren Pape Thiaw da listede yer alıyor.

Listede ayrıca Güney Afrikalı Mamelodi Sundowns ile Afrika Şampiyonlar Ligi ve Üç Kıta Kupası şampiyonluğunu kazanan Miguel Cardoso da bulunuyor.

2026 CAF ödül töreni, farklı kategorilerdeki kazananların açıklanması için önümüzdeki 7 Aralık'ta Nijerya'nın Lagos şehrinde düzenlenecek.

10 kulüp ve 10 milli takım: CAF ödülleri için güçlü bir Arap mücadelesi