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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Mısır, eleme engelini aştı… Fas ile birlikte Afrika tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı

Mısır
Fas
Dünya Kupası
Avustralya - Mısır
Avustralya
Hollanda - Fas
Hollanda
Mısır
Fas
Avustralya
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Firavunlar ve Atlas Aslanları büyük bir başarıya imza attı

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Takım, 2022 Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Kamerun’a karşı kazandığı penaltı atışları galibiyetinden bu yana ilk kez büyük bir turnuvada penaltı atışlarını kazanarak, penaltı atışlarında üst üste üç mağlubiyet serisine son verdi.

Fransız futbol istatistik ağı “Stats Foot”, Firavunlar’ın bu Dünya Kupası’nın eleme turlarında penaltı atışlarını kazanmasının, milli takımı dört yıldan fazla bir süredir takip eden bu kötü gidişatı sona erdirdiğini ve mevcut nesle, turnuvanın ilerleyen turlarına doğru ilerlerken muazzam bir moral desteği sağladığını ortaya koydu.

"Stats Foot", "X" platformundaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2026 Dünya Kupası'nda tarihte ilk kez iki Afrika ülkesinin aynı turnuvada eleme maçını kazandığını vurguladı. Mısır Milli Takımı, aynı turu geçen Fas Milli Takımı'nın ardından bu başarıya imza attı.

Bu başarı, Afrika futbolunun dünya sahnesindeki dikkat çekici gelişimini ve en büyük turnuvalarda dev takımlarla boy ölçüşme yeteneğini yansıtıyor. Takım, turnuvanın ilerleyen turlarında da tarihe adını yazmaya devam etme hedefiyle yoluna devam ediyor.


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