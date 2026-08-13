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imago-sport-1080704180.jpgAnadolu Agency

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Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye: Salah'a yaşananlar kalbimize dokundu

Transfers
M. Salah
Trabzonspor
Süper Lig
Mısır

Mısır Türkiye'ye teşekkür ediyor

Mısır, Trabzonspor'a katılmasının ardından Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın gördüğü sıcak karşılamaya istinaden Türkiye'ye resmi bir teşekkür mesajı iletti. Bu adım, iki ülke arasındaki gelişen siyasi ilişkilerin yanı sıra insani ve halklar arası ilişkilerin de sağlamlığını yansıttı.

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Mısır Milli Takımı'nın kaptanı yıldız oyuncu Muhammed Salah, İngiliz kulübü Liverpool'da geçirdiği dokuz yıl süren kariyerini noktalamasının ardından, bonservis bedeli olmadan resmen Trabzonspor'un kadrosuna katıldı.

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Mısırlı yıldız, 2028 yazına kadar iki sezonluk bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşme uyarınca yaklaşık 17 milyon euro yıllık maaş alacak ve ayrıca adını taşıyan ürünlerin satış gelirlerinin yüzde 20'sinden pay alacak.

Bu transfer, Liverpool yönetimiyle sözleşmesinin asıl bitiş tarihinden bir yıl önce karşılıklı anlaşmayla sona erdirilmesinin ardından gerçekleşti. Böylece Salah, Türkiye Süper Lig'inde yeni bir döneme başlıyor. 10 numaralı formayı giymesi ve takımı hem yerel hem de Avrupa müsabakalarında yönetmesi bekleniyor.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kahire'ye resmi bir ziyarette bulunan Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile bugün perşembe günü düzenlediği ortak basın toplantısında Türk halkına duyduğu minnettarlığı dile getirerek şunları söyledi: "Trabzonsporlu yıldız Muhammed Salah'a gösterilen ve kalplerimize dokunan sıcak karşılamadan dolayı Türk halkına teşekkür ediyoruz."

Abdulati, bu sıcak karşılamanın iki halk arasındaki bağların derinliğini yansıttığını ekleyerek, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler zaten sağlam temeller üzerine kurulmuştur" dedi. Bu sözlerle son dönemde ikili ilişkilerin her düzeyde yaşadığı büyük gelişmeye işaret etti.

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Mısırlı Bakanın açıklamaları, Salah'ın Trabzon'a gelişiyle Türk sokaklarında oluşan yoğun ilgiyle aynı zamana denk geldi. Salah, havalimanında binlerce kulüp taraftarı tarafından karşılandı ve bu manzara iki ülkede de geniş bir medya ilgisiyle karşılandı.

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