Mısır'dan İngiltere'ye... 92 numara, Dünya Kupası'nda nasıl Arjantin'in simgesi haline geldi?

92 rakamı, Arjantin milli takımının Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda finale yükselme yolculuğunun simgesi haline geldi.

Arjantin Milli Takımı, Çarşamba günü Atlanta Stadyumu'nda oynanan yarı final maçında İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi.

Latin Amerika ekibi, 0-1 gerideyken 10 dakikadan kısa bir sürede skoru 2-1'e çevirerek, dramatik bir senaryo ile üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Enzo Fernández 85. dakikada beraberlik golünü atarken, galibiyeti getiren gol ise uzatma süresinin ikinci dakikasında (92.) Lautaro Martínez'den geldi; oyuncu, Lionel Messi'nin ortasını kafayla ağlara gönderdi.

Lautaro, 8 gün önce, yani geçen Salı günü, Dünya Kupası son 16 turunda Mısır ile oynanan maçta takım arkadaşı Enzo Fernández’in yaptığını tekrarladı.

Skor 2-2 berabereyken, Enzo uzatmaların ikinci dakikasında (92.) Lautaro Martínez'in ortasını kafayla ağlara göndererek galibiyet golünü attı.

Arjantin milli takımı, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa’yı mağlup ederek şampiyon olduktan sonra, üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline çıkmış oldu.