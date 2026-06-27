Mısır’daki şokun ardından… İran teknik direktörü: “Sadece haksızlığa uğramadık, aynı zamanda şanssız da olduk”

İran milli takımının teknik direktörü Amir Qalinoi, Mısır milli takımıyla 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından derin üzüntüsünü ve şokunu dile getirdi. Bu durum, turnuva boyunca takımının karşılaştığı zorlu lojistik koşullarla, milimetrik ofsayt gerekçesiyle bir golün iptal edilmesinin ardından, Dünya Kupası mücadelesinin son anlarında yaşanan şok edici şanssızlığın birleşiminden kaynaklandı. ve uzatma dakikalarında Saeed Ezzatullah’ın kafasının kaleci Mustafa Shubair’in üst direğinden geri sekmesi de buna eklendi.

İran milli takımı, Belçika’nın ardından 7. grubun ikincisi olarak doğrudan eleme biletini kapmak için maça galibiyet hedefiyle çıkmıştı. Takım, turnuva başlamadan önce antrenman kampını ABD’nin Arizona eyaletinden Meksika’nın Tijuana kentine taşımak zorunda kalarak olağanüstü zorlu koşulların üstesinden gelmişti; İran ile ABD arasındaki siyasi ve askeri gerginliklerle aynı zamana denk gelmişti.

Nefes kesen maçın 93. dakikasında, İranlı savunma oyuncusu Şucay Halilzade, Mısır milli takımının kalesini sarsarak İran futbol tarihinin en değerli ve en ünlü golünü attığını sandı. Takım arkadaşlarının kuşatması altında formasını çıkararak sevinç gösterisine başladı ve hatta (2-1) öne geçmelerini ve tarihi bir şekilde ikinci tura yükselmeyi kutlamak için komik bir güneş gözlüğü takarak kutlamaların ortasından çıktı; Ancak İran’ın coşkusu sadece birkaç saniye sürdü, VAR teknolojisi devreye girerek, oyuncunun ayak ucunun milimetrik bir ofsayt nedeniyle golü iptal etti. Bu teknoloji, Mısır milli takımına tarihinde ilk kez 32'li turda Avustralya ile karşılaşma hakkı kazandırırken, İran ise en iyi üçüncü takımlar arasında yer almak için karmaşık hesaplamaları beklemek zorunda kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kalinow, "ESPN" sitesinin aktardığına göre şöyle konuştu: "Teknolojiye dayalı net kurallar var ve ben bunu kabul ediyorum, ancak bu talihsizlik yüzünden tamamen yıkılmış durumdayım; golümüz milimetre farkıyla iptal edildi, bu teknolojik adalet, ama çılgınlık uyandıran bir şanssızlık. Her zaman haksızlığa uğrayan bir takım olduğumuzu söylerdim, artık şanssız bir takım olduğumuzu da söyleyebilirim," diyerek, sıkı seyahat kısıtlamalarına ve teknik ekibinin bazı üyelerinin ABD vizesinden mahrum bırakılmasına da değindi.

Rapor, İran heyetinin çektiği sıkıntıları ortaya koydu; ilk iki maçı oynamak için Meksika’dan ABD’ye gidiş-dönüş uçmak zorunda kaldılar, maçtan sadece bir gün önce varabildiler ve maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz hemen ayrılmak zorunda kaldılar; Kalinoy, bunun fiziksel olarak ne kadar zorlayıcı olduğunu şöyle açıkladı: “Futbolda, her maçtan sonra vücut dinlenme seviyesi düşer. Haksız bir şekilde üç saatlik bir uçuşla geri dönmeye zorlandığınızda, iyileşme sürecini tamamen mahvedersiniz. Bunu bize üç kez yaptılar; bize karşı davranışları korkunç ve inciticiydi. Ülkemizde süren savaş bir yana, umarım dünya bunu görür.”

İranlı teknik direktör, konuşmasını FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya, gelecekte ev sahibi ülkeye karşı durması ve bu tür kısıtlamaların tekrarlanmasını engellemesi için acil bir çağrı yaparak sonlandırdı ve ülkesine saygılarını sundu: “Ulusuma ve takımıma şunu söylüyorum: Bu gençlerin tüm bu engellere rağmen bu gece sergiledikleri performans, tarihe altın harflerle yazılacak ve dünya şu anda İran’la gurur duyuyor.”