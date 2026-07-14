Mısır'daki hakemlik sistemini kim yönetiyor?.. Futbol Federasyonu, Oscar Ruiz Komisyonu'nu görevden aldı

Mısır Futbol Federasyonu, Kolombiyalı Oscar Ruiz başkanlığındaki Hakem Komitesi’nin görevine resmi olarak son verildiğini duyurdu. Bu adım, yeni sezonun başlamasından önce komitenin yeniden yapılandırılmasına zemin hazırlamak amacıyla atıldı ve son dönemde en çok tartışma yaratan komitelerden birinde beklenen değişikliklerin önünü açıyor.

Mısır Futbol Federasyonu, Oscar Ruiz başkanlığındaki Hakem Komitesi’nin yanı sıra ona bağlı Teknik Komite’nin de görevinden ayrıldığını resmen duyurdu ve tüm üyelere geçen sezon boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür etti.

Federasyon, resmi bir açıklamada, Hakem Komitesi’nin işlerinin, bu ayın Temmuz ayı sonundan önce yapılması planlanan bir sonraki yönetim kurulu toplantısında komitenin resmi olarak yeniden yapılandırılmasına kadar geçici olarak Hakem İdaresi tarafından yürütüleceğini belirtti.



Eski Hakemler Komitesi’nin başkanlığını Oscar Ruiz’in üstlendiği komitede, üyeler olarak Vejih Ahmed, Cihad Gerisha, Hayam Baraka ve Sayed Murad yer alırken, Teknik Komite ise Fahim Omar, Muhammed El-Hanafi ve Muhammed Yusuf’tan oluşuyordu.

Yeni kadro açıklanana kadar, Hakemler İdaresi Başkanı Azab Haccaj, geçiş döneminde komitenin işlerini yürütme sorumluluğunu üstlenecek.

Oscar Ruiz, geçen yılın Şubat ayında, İtalyan Pierluigi Collina Bosacca’nın Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Abu Rida’ya aday göstermesinin ardından Hakemler Komitesi başkanlığını üstlenmişti.

Haberlere göre, federasyon bu kez yabancı bir uzmana başvurmak yerine Hakemler Komitesi başkanlığına Mısırlı bir ismi atamayı planlıyor. Öne çıkan adaylar arasında Samir Osman, Yaser Abdülrauf ve Essam Abdülfettah yer alırken, nihai kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.