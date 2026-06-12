Mısır-Belçika maçında Brezilyalı hakem... Suudi Arabistan-Uruguay maçında ise İtalyan hakem

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Hakem Komitesi, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın grup aşaması ilk turundaki bazı maçları yönetecek hakem ekiplerini açıkladı.

Mercedes-Benz Stadyumu, önümüzdeki Pazartesi günü turnuva kapsamında İspanya ve Yeşil Burun Adaları milli takımları arasında oynanacak heyecan verici maça ev sahipliği yapacak.

FIFA Hakem Komitesi, maçın yönetimini Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh'e verdi. Makhadmeh, iki takım arasında oynanacak bu merakla beklenen karşılaşmayı yönetecek.

Makhadeh'e maçın yönetiminde birinci yardımcı hakem olarak Muhammed El-Khalaf, ikinci yardımcı hakem olarak Ahmed El-Rawali eşlik edecek. Dördüncü hakem Andres Rojas, beşinci hakem ise Alexander Guzman olacak.

Mısır - Belçika

Bir başka maçta ise, önümüzdeki Pazartesi günü Lumin Stadyumu, grup aşamasının ilk turunda Mısır ve Belçika milli takımlarını bir araya getirecek merakla beklenen karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Hakem Komitesi, iki takım arasındaki karşılaşmayı yönetmek üzere 36 yaşındaki Brezilyalı hakem Ramon Abate'yi görevlendirdi.

Maçın hakem ekibinde birinci yardımcı hakem olarak Danilo Manes, ikinci yardımcı hakem olarak Rafael Alves yer alırken, dördüncü hakemlik görevini Kevin Ortega, beşinci hakemlik görevini ise Michael Ory üstlenecek.

Suudi Arabistan - Uruguay



Hard Rock Stadyumu, önümüzdeki Salı günü, grup aşamasının ilk turu kapsamında Suudi Arabistan ve Uruguay milli takımları arasında oynanacak heyecan verici bir maça ev sahipliği yapacak.

Hakem Komitesi, iki takım arasında oynanacak bu merakla beklenen maçı yönetmek üzere görevi 44 yaşındaki İtalyan hakem Maurizio Mariani'ye verdi.

Mariani'ye maçın yönetiminde birinci yardımcı hakem Daniele Bindoni ve ikinci yardımcı hakem Alberto Tegoni eşlik edecek, dördüncü hakem Drew Fisher, beşinci hakem ise Michael Barfigen olacak.



İran - Yeni Zelanda





Aynı gün oynanacak maçlar kapsamında, Sofya Stadyumu, grup aşaması kapsamında İran ve Yeni Zelanda milli takımlarını ağırlayacak.

Uluslararası Futbol Federasyonu Hakem Komitesi, maçın yönetimini Meksikalı hakem Cesar Ramos'a verdi.

Maçın hakem ekibinde birinci yardımcı hakem olarak Alberto Morin, ikinci yardımcı hakem olarak Marco Pesquera yer alırken, dördüncü hakemlik görevini Yusuke Araki, beşinci hakemlik görevini ise Jun Mihara üstlenecek.