Mısır, Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapmayı değerlendiriyor... ve Dünya Kupası'nı düzenleme hayali kuruyor

Mısır Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamada El-Sherbini, 2028 Afrika Uluslar Kupası’na ev sahipliği yapmak üzere bir dosya sunmayı değerlendirdiklerini açıkladı.

El-Şerbini, Mega FM radyosuna verdiği telefon röportajında, hedefin önümüzdeki yıllarda daha büyük turnuvalara ev sahipliği yapabilmek için Mısır’ın altyapısını geliştirmeye devam etmek olduğunu vurguladı.

El-Şerbini, Mısır milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda elde ettiği başarıdan dolayı taraftarların duyduğu sevinçlerin, çalışmalarına devam etmeleri için en büyük itici güç olduğunu söyledi.

Mısır Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi El-Şerbini, Mısır milli takımının Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza atarak 32'li turlara yükselmesinin ardından, 16'lı turda Arjantin'e yenilerek elenmeden önce, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'ye takımın onurlandırılması nedeniyle teşekkür etti.

“Bu jest, heyetin tüm üyelerinin kalbine derin bir etki bıraktı; onurlandırma içten geldi ve herkesi mutlu etti; bu, daha fazlasını başarmamız için bize motivasyon kaynağı olacak” diye ekledi.

El-Şerbeni, Mısır Futbol Federasyonu’nun büyük turnuvalara ev sahipliği yapma başvurularını hazırlamak amacıyla stadyum ve spor tesislerinin geliştirilmesini tamamlamayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

“Stadyum dosyalarını tamamlamayı ve ardından Dünya Kupası ile Afrika Uluslar Kupası’na ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunmayı umuyoruz. Afrika Uluslar Kupası’na daha önce birden fazla kez ev sahipliği yaptık; bir sonraki adımımız ise 2028 turnuvasına ev sahipliği yapmak için aday olmak” dedi.

Hamada El-Sherbini, Mısır’ın en büyük spor etkinliklerini düzenlemek için gerekli potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak açıklamalarını sonlandırdı.