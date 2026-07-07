Mısır’a karşı attığı galibiyet golünün ardından… Enzo Fernández samimi bir itirafta bulundu

Arjantin milli takımı, bu Salı akşamı Atalanta’da oynanan ve son dakikalara kadar nefes kesen mücadelede Mısır milli takımını 3-2’lik skorla mağlup ederek 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi.

İngiliz Chelsea takımının orta saha yıldızı Enzo Fernández, uzatma dakikalarında dünya şampiyonu takımına galibiyeti getiren golü attı. Mısır, Yasser İbrahim ve Mustafa Zico'nun golleriyle 2-0 öne geçmişti; ardından Cristian Romero farkı azalttı, Lionel Messi skoru eşitledi ve sonunda Enzo, dünya şampiyonu takıma galibiyeti getirdi.

25 yaşındaki oyuncu, maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından coşkulu duygularını gizlemedi; “Foot Mercato” sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "İnanılmaz bir şey. Uzun zamandır böyle goller atmayı arzuluyordum ve bu anı sabırsızlıkla bekliyordum. Kendimi çok ayrıcalıklı ve gururlu hissediyorum, son derece minnettarım."

Eski Benfica oyuncusu, takım arkadaşlarının mücadeleci ruhunu ve onlara destek veren taraftarları övdü ve sözlerini şöyle tamamladı: “Ne olursa olsun asla pes etmeyen muhteşem bir takımımız var. Stadyumdaki ve Arjantin’deki tüm taraftarlara en içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

Bu galibiyetle, son şampiyon bir sonraki turda Kolombiya ile İsviçre arasındaki maçın galibini bekleyecek.