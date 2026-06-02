Mısır 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Mo Salah, Trezeguet ve Omar Marmoush gibi isimlerin yer aldığı bir takımdan her zaman heyecan verici bir performans bekleyebilirsiniz; Mısırlı taraftarlar ise bu yaz Kuzey Amerika’daki dünya sahnesinde diğer oyuncuların da parlamasını umut ediyor.

Dünya Kupası'nda Firavunlar'ı izlemek için bilet bulmak zor olacak, ancak henüz umudunuzu kaybetmeyin.

GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sunuyor.

Mısır'ın 2026 Dünya Kupası grup maçları takvimi nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Mekan Bilet 15 Haziran Pazartesi Mısır - Belçika (12:00) Lumen Field (Seattle) Bilet 21 Haziran Pazar Mısır - Yeni Zelanda (18:00) BC Place (Vancouver) Bilet 26 Haziran Cuma Mısır - İran (20:00) Lumen Field (Seattle) Bilet

Mısır 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Mısır 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Mısır'ın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 Yarı finaller 420 $ - 3.295 Final 2.030 $ - 7.875

Mısır 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren Mısır maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir maç

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavyonu

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamalar geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Salonu, VIP, Kupa Salonu, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.

3 grup aşaması maçı ve 1 son 32 turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et seçeneği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

2026 Dünya Kupası'nda Mısır'dan ne beklemeli?

1934 yılında Dünya Kupası'na ilk kez katılmış olmasına rağmen, şaşırtıcı bir şekilde, bu Mısır'ın bu küresel turnuvaya dördüncü kez katılışı olacak ve daha da şaşırtıcı olanı, henüz bir galibiyet kaydetmemiş olmalarıdır.

Mısır'ın Dünya Kupası'ndaki şanssızlığını kırdığını görmek için orada olduğunuzu söylemek çok önemli bir an olacak ve bu yaz gerçekleşebilir. Maç biletlerinizi bir an önce ayırtmanız için bir neden daha.

Hossam Hassan’ın Mısır takımı, Dünya Kupası elemelerini yenilgisiz tamamladı; sekiz galibiyet, iki beraberlik aldı ve sadece iki gol yedi. Mo Salah ve Trezeguet en golcü oyuncular oldular; Liverpool efsanesi 9 gol attı (bu, Mısır'ın toplam 20 golünün neredeyse yarısıydı) ve Al Ahly oyuncusu da 5 gol attı. Mısırlı taraftarlar, öncü rol oynayan bu 30'lu yaşlarındaki iki oyuncunun yaz aylarında gol vuruşlarını hazırlamış olmaları için dua edeceklerdir.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileri?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: