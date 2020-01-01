Mirsad Türkcan: Avrupa'nın dev kulüpleri Cengiz Ünder ile ilgileniyor

Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, oyuncusunun geleceğinin sezon bitiminde belli olacağını söyledi.

’da forma giyen Cengiz Ünder, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesinde olan Cengiz için transfer dedikoduları her geçen gün artıyor. Son olarak, ’nin Cengiz için 35 milyon euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi.

NTV’ ye açıklamalarda bulunan Cengiz'in menajeri Mirsad Türkcan ise, "Cengiz ile ilgilenen tek takım Napoli değil. Şu an kulüp ismi veremem; fakat Avrupa’da dev olarak kabul edilen kulüplerin Cengiz için girişimleri var. Cengiz’in şu an tek hedefi, kalan 10 maçta daha fazla şans bulup Roma’ya katkı sağlamak” diye konuştu.

Türkcan, sezon sonunda Cengiz’in kariyeri için doğru kararı vereceklerini söylerken, “Cengiz kendi pozisyonunda Avrupa’nın en önemli oyuncularından biri konumunda ve henüz 22 yaşında. Kulübüyle arasında hiçbir sorun yok. Ancak sezon sonu Roma gelen teklifleri değerlendirmek isterse onlarla görüşerek Cengiz için en doğru tercihi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Bu sezon Roma’da 21 maça çıkan Cengiz, üç gol attı. İtalyan ekibinde üçüncü sezonunu geçiren Cengiz'in sözleşmesi 2022'nin haziran ayında sona eriyor.