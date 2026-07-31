Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, dünya futbolundan bir payı özel sektör yatırımcılarına satma planını ortaya koyarak asıl hedeflerinin gerçek yüzünü gösterdi; yazarın, kendisinin durdurulmasını ve FIFA başkanlığından indirilmesini gerektirdiğini düşündüğü bir adım.

Yazar Felix Keith'in İngiliz "Mirror" gazetesindeki makalesine göre, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan FIFA son dört yılda 13 milyar dolar kazandı; ancak Infantino, daha büyük ve daha sık düzenlenen turnuvalar, daha yüksek bilet fiyatları ve tribünlerde daha fazla eğlence, ünlü ve siyasi figür aracılığıyla FIFA'yı daha fazla genişleme ve ticari kazanca doğru itti.

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Bir Somalili hakeme vize verilmemesi, İranlıların 2026 Dünya Kupası'ndaki seyahat zorlukları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın disiplin işlemlerine müdahalesi de dahil olmak üzere döneminde eşlik eden tartışmalara rağmen, Infantino geniş bir destek gördü; nitekim "Mirror", FIFA'daki 200'den fazla üyenin yeniden seçilmesini desteklediğini aktardı.

Ancak son planı geniş çapta bir öfkeye yol açtı; zira Infantino, 20 milyar dolar değerinde bir yan şirket kurmak ve FIFA Forward Enterprise şirketinin yüzde 20'sini yatırımcılara 4,2 milyar dolar karşılığında satmak istiyor.

"Açık bir rüşvet"

Basın haberlerine göre, önerilen yatırımcı grubunu, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner yönetiyor. Ayrıca Infantino, üyelere, 211 federasyonun her birinin, teklifi 19 Eylül'den önce onaylaması halinde önümüzdeki ocak ayına kadar 40 milyon dolar alacağını bildirdi; bir kaynağın "Times" gazetesine "açık bir rüşvet" olarak nitelediği bir durum.

Keith, planın, Donald Trump'ın üslubundan etkilenen Infantino'nun iradesini dayatmaya yönelik cüretkâr bir girişim olduğunu düşünüyor; FIFA'da barış ödülünün ihdas edilmesi de dahil olmak üzere ABD Başkanı'yla olan yakınlığına, ayrıca Uluslararası Federasyon başkanlığından ayrıldıktan sonra önerilen şirketin komiserliği görevini üstlenme ihtimaline dikkat çekiyor.

Yazar, Infantino'nun kendi etrafında bir "kişilik kültü" inşa ettiğini anlatıyor; görünüşünü, meşhur "Bugün hissediyorum" konuşmasını ve eleştirmenlerine yönelttiği uzun mesajlarını buna örnek gösteriyor ve kibrinin dünya futbolu için gerçek bir tehlike haline geldiğini değerlendiriyor.

Keith, projesini 2021'deki Avrupa Süper Ligi şokuna benzetiyor ve daha küçük ülkeler para vaatlerine kapılabilecek olsa da büyük ve daha etkili federasyonları plana karşı durmaya çağırıyor.

UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu ve CONCACAF'ın tutumunun, projenin engellenmesi için umut verici bir başlangıç olduğunu düşünen yazar, planı düşürmenin, kendisiyle mücadele edebilecek bir rakip ortaya çıkması halinde Infantino'yu da FIFA başkanlığından düşürebileceğini değerlendiriyor; futbolun kaygan bir yamacın kenarında olduğunu ve Infantino'nun kibrine karşı durulması gerektiğini vurguluyor.