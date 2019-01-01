Miroslav Klose: Robert Lewandowski benden en az 10 kat daha iyi

Lewandowski'yi kendisiyle kıyaslayan Klose, bu kıyaslamada ise kendisine hiç şans vermediğini açıkladı.

'in eski golcüsü Miroslav Klose, takımın Polonyalı santrforu Robert Lewandowski hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Sport Bild' e konuşan Klose, "Lewandowski benim gibi oynuyor; ama benden en az 10 kat daha iyi" yorumunu yaptı.

Polonyalı oyuncu için, "komple santrfor" diyen Klose, "Her iki ayağını da kullanıyor, havada güçlü ve harika şutlar atabiliyor" ifadelerini kullandı.

Klose, Lewandowski'nin Bayern'e gelişinden üç yıl önce, 2011'de 'ya transfer olmuştu. Ancak Bayern'de başardıklarıyla Bavyera ekibinin ikonik figürlerinden biri olmuştu.