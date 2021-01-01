Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor

Mircea Lucescu yönetiminde sezon Süper Kupa zaferiyle başlayan Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu için günleri sayıyor.

Türkiye'de Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'da teknik direktörlük görevlerinde bulunan Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Ligi'nde en yakın rakibi Shakhtar Donetsk'e konuk oldu.

Dinamo Kiev, 34. dakikada Carlos de Pena'nın penaltıdan attığı golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Lucescu'nu öğrencileri bu galibiyetinde ardından puanını 55'e yükselterek en yakın rakibi Shakhtar Donetsk'e 13 puan fark atmış oldu.

Kiev, bu sezon Şampiyonlar Ligi ise, G Grubu'nda Juventus, Barcelona ve Ferencvaros ile mücadele etmişti. Ukrayna temsilcisi topladığı 4 puanla UEFA Avrupa Ligi'ne kalmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Club Brugge'ü eleyen mavi-beyazlılar, son 16'da İspanyol ekibi Villarreal'e boyun eğmişti.

Ukrayna Süper Kupası'nı da kazanmışlardı

Mircea Lucescu ile başarılı bir performans sergileyen Dinamo Kiev, 25 Ağustos 2020 tarihinde Shakhtar Donetsk'i Ukrayna Süper Kupası finalinde 3-1 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Ligi'nde son olarak 2015-2016 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Mircea Lucescu yönetimindeki mavi - beyazlılar ligde gelecek hafta sahasında Inhulets'i konuk edecek.

Lucescu'nun Türkiye'deki başarıları

Mircea Lucescu, Türkiye'de ilk olarak 2000/2001 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmıştı. Süper Kupa finalinde Real Madrid'i mağlup ederek kupayı kazanan sarı - kırmızılılarda iki sezon kalan Rumen hoca bir kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Şampiyon olunmasına rağmen görevden alınan Lucescu, ertesi sezon Beşiktaş'ın başına geçmişti. Siyah - beyazlı ekipte iki yıl kalan Lucescu, Beşiktaş'ın 100. yılında şampiyonluk yaşadı.

Mircea Lucescu 2004 yılında Shakhtar Donetsk'in başına geçti. 2016 yılına kadar burada kalan tecrübeli çalıştırıcı 2017-2019 yılları arasında Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştırdı.