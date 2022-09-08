Mircea Lucescu, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında Türk takımlarına ilk kez kaybetti

Fenerbahçe, Lucescu'nun ekibini Batshuayi'nin son dakika golüyle mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde elendiği Dİnamo Kiev'e konuk oldu.

Çekişmeli geçen maçta baştan sona üstün bir performans gösteren Fenerbahçe, Batshauyi'nin son dakika golüyle galip gelmesini bildi.

Öte yandan Fenerbahçe, bu galibiyetle Lucescu'nun Türk takımlarına karşı üstünlüğünü de bitirmiş oldu.

Lucescu, şu ana kadarki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında hiçbir Türk takımına mağlup olmamıştı.

Daha önceki karşılaşmalar ise şu şekildeydi:

İlk eşleşme Sivasspor'a karşı

Shakhtar Donetsk teknik direktörü olduğu dönemde Lucescu, 2009-10 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde Sivasspor ile eşleşti ve ilk kez Türk kulüplerine rakip oldu.

Bülent Uygun'un çalıştırdığı Sivasspor, evindeki ilk maçı 3-0 kaybetti. İkinci maç ise Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bir önceki sezonu Avrupa Ligi'nde şampiyon olarak noktalayan Lucescu ve ekibi, 2009-10 sezonunda da Sivasspor'u rahat geçerek yoluna devam etmiş oldu.

Fenerbahçe'yi eledi

Bir önceki sezonu İsmail Kartal ile ikinci bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanmıştı.

2015-16 sezonunda iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, Vitor Pereira'yı takımın başına getirirken Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir kura çekti.

Rakip Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'ti.

İlk maç Kadıköy'de 0-0 biterken Ukrayna'daki maç sarı lacivertliler adına iyi geçmedi.

Baştan sona Lucescu'nun ekibinin domine ettiği mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 3-0 kazanarak yoluna devam etti.

Son Şampiyonlar Ligi eşleşmesi

Dinamo Kiev'in başında Lucescu, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'nde elemişti.

İlk maçta Polonya'da 0-0 biterken ikinci maç 1-1 ile uzatmaya gitmiş ve Karavayev takımını üst tura taşımıştı.