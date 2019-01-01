Mircea Lucescu: Gençlere şans verilmesi gerektiğini hep söyledim

Mircea Lucescu, A Milli Takım'ın yakaladığı başarıyı kutlarken, kendi döneminde attığı adımları anlattı.

EURO 2020 Elemeleri'nde gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan A Milli Takım grubunu ikinci sırada tamamlayarak şampiyonaya gitmeye hak kazandı.

Milli takımın eski teknik direktörülerinden Mircea Lucescu, Fanatik'ten Yalçın Uygun'a verdiği röportajda milli takımın başarısını kutlarken, kendi döneminde gençlere verdiği önemden bahsetti.

Tecrübeli teknik adamın röportajından satır başları:

"Başkan, 'Arkandayım' dedi"

"Gelişim zamansızdı. Ben Türk Milli Takımı’nı maçından (2 Eylül 2017) iki hafta önce aldım. Çok önemli bir maçtı ve tecrübeli oyuncularla oynamaya karar verdim. Çünkü yeni çıkan genç oyuncuları tanımıyordum. Arda Turan ile konuştum, Burak Yılmaz’a gittim. Selçuk İnan, Mehmet Topal’la bir takım kurma konusunu konuştuk uzun uzun... Ukrayna maçını kaybettik, maçını kazandıktan sonra, İzlanda maçı öncesi FIFA beni cezalandırdı. Bana kendimi savunma hakkı bile vermedi. Teknik direktörü kenarda olmayan bir takım, şefsiz orkestraya benzer. Takım kendi bildiğini yapar.. Ve bu şartlar altında İzlanda maçını kaybettik.”

"Bu maçtan sonra işlerin yürümediğini gördüm ve köklü bir değişime gerek duyduğumuza karar verdim. Başkanımız Yıldırım Demirören ile buluştum. Kendisine takımı yepyeni genç oyuncularla değiştirmemiz gerektiğini, ama bunun kısa vadede başarı için risk de taşıdığını da ilettim. Başkan, çok cesur bir duruş gösterdi ve ‘Tabloyu ben de görüyorum. Bunu yapalım. Arkandayım hocam’ dedi. Ama bir terslik vardı. Genç yetenekler vardı ama kulüplerinde oynamıyorlardı. FIFA bir araştırmasında genç yetenekleri çıkarma ve onlara şans vermede ’yi son sıralarda gösteriyordu. 28 yaş sınırı baz alınan bir başka araştırmada Kıbrıs ile birlikte en yaşlı ülke takımıydık.”

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"Türk oyuncularla kazandık"

“Ocak ayında Antalya’ya iki kez gittim, teknik direktörlerle görüştüm. Gençlere şans verilmesinin önemini anlattım. Türk futbolundaki tecrübelerimi anlattım. ’da iken, Dünya 3.’sü olduğumuz kadroda tam 8 oyuncum vardı. Süper Kupa’yı yine Türk oyuncularımla aldık. Fatih Terim, UEFA Kupası’nı alırken Türk futbolcuların muazzam bir katkısı vardı. Alt ligler dahil olmak üzere büyük bir tarama yaptık. Onlara forma şansı verdik, parlattık.”

"Zeki'yi kaçırmayın dedim"

“Mesela Zeki Çelik... Zeki alt ligden geldi, çok da başarılı oldu. Türk Başkanlar’a, ‘Bu adamı kaçırmayın’ dedim ama kimse dinlemedi. Bakın şimdi ne durumda! Şimdiki kadroya, başardıklarına bakıyorum ve diyorum ki; Türk Futbolu’nun geleceği iki yıl öncekinden çok ama çok daha parlak.. Ve kendi tarafımda geriye dönüp baktığımda kendimi başarılı görüyorum. Bıraktığım tabloyla gurur duyuyorum. Futbolculardan, ülkeme döndüğümde beni mutlu eden telefonlar aldım. Sağolsunlar oyuncularımın çoğu beni arayıp teşekkür etti.”

"Gençlik operasyonuna ek birkaç şey söylemek gerekirse; Merih Demiral, Kenan Karaman, Berkay Özcan, Suat ve Salih ile defalarca konuştum. Onların Türk Milli Takımı’nın formasını giyebileceklerine inanmaları gerekiyordu. İrfan’ı ilk kez Milli Takım’a çağırdım. Çağlar Söyüncü’yü de unutmayalım. Kendi takımında 1 sene oynamadı. Leicester’ın hocası ile defalarca konuştum. Kendisinden de pes etmeyip hazır olmasını istedim. Çağlar, Merih ve diğer oyuncular, hep diyalog halindeydik.. Ve bakın şimdi, kariyerlerinde büyüleyici bir perde açıldı. O kadar çok şey yaptım ki medya bunu görmedi, bilmedi. Belki 4-4’lük işler yapmadım, belki çok başarılı olamadım ama çalıştım, çok çalıştım...”

"Şenol Güneş çok zeki ve çalışkan"

“Şenol Güneş’e özel bir sayfa açmak istiyorum. Çok zeki ve çok çalışkan bir futbol adamı. Yaptıkları işler ortada. Sağolsun benim bıraktığım düzeni bozmadı, üzerine çok büyük artılar getirerek müthiş bir başarıya imza attı. Tebrik ediyorum. Aramızın iyi olduğunu da düşünüyorum. Kendisine saygım büyük. Tecrübesiyle 2020’de de başarılı olacağına inanıyorum, ona bol şans diliyorum. Türk taraftarlarının da finallerde inanılmaz katkı vereceklerine inanıyorum. Çoğu ülkede olmayan bir bağlılıkları var takımlarına. Hangi ülkede olursa olsun, büyüleyici bir atmosfer yaratacaklarına inanıyorum.”