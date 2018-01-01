Mircea Lucescu, Fenerbahçe - Zenit eşleşmesini değerlendirdi: "Zenit çok net favori"

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zenit - Fenerbahçe eşleşmesinde favori tarafın Rus ekibi olduğunu söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Fenerbahçe - Zenit eşleşmesini değerlendirdi.

Sport Box'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin çok kötü bir durumda olduğunu söyleyen Rumen teknik adam, "Zenit çok net favori. Giuliano, Josef, Fernandao takımdan ayrıldı ve FFP sebebiyle transferlere para harcanamadı." dedi.

Sarı lacivertlilerin ligde 17. sırada olduğunu hatırlatan Lucescu, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe, tarihinde hiç böyle bir sıralamada yer almadı. Oyuncuların üstünde büyük bir baskı var. Devre arası, futbolculara iyi gelecektir."