Mircea Lucescu, Dinamo Moskova ile görüşüyor

Mircea Lucescu’nun Rusya temsilcisi menajer Arkady Zaporozhan, Rumen teknik adamın Dinamo Moskova’ya imza atabileceğini söyledi.

Championat’a açıklamalar yapan Zaporozhan, “Dinamo Moskova bizimle temasa geçti. Görüşmeler yaptık. Kulübün hedefleri ve planları hakkında konuştuk. Kulüp, Lucescu’yu projenin bir parçası olarak düşünüyor” dedi.

Lucescu’nun Petersburg tecrübesinin kötü sonlandığını da ifade eden Zaporozhan, “Rus futbolunda yarım kalan bir işi var. İntikam istiyor. Elbette iyi anlamda. Zenit’te yaşadıklarını kariyeri için bir kaza olarak değerlendirebiliriz. Mircea uzun süredir Dinamo Moskova’yı takip ediyor. Görüşmeler ise birkaç gün önce başladı” diye konuştu.

"Dinamo'nun son kararını bekliyoruz"

Lucescu’nun iyi derecede Rusça bilmesini ve Rus futbolcuları yakından tanımasını avantaj olarak nitelendiren menajer, bunları göz önüne alınca deneyimli teknik adamın rahatlıkla Dinamo Moskova’ya uyum sağlayacağını söyledi.

Zaporozhan anlaşmadan bahsetmek için henüz erken olduğunu da eklerken, “Kulüp, başka teknik direktörlerle de görüşüyor mu açıkçası bilmiyoruz. Biz hedeflerimizi koyduk. Dinamo’nun teklifini kabul etmeye hazırız. Lucescu’nun yaşı, hocalığı için sorun teşkil etmiyor. O gayet enerjik durumda ve çalışmaya hazır. Artık Dinamo Moskova’nın son kararını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.