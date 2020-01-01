Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'deki görevini bırakma kararından vazgeçti

Taraftarların tepkileri nedeniyle Dinamo Kiev'deki görevinden istifa eden Lucescu, başkanla görüşmesinin ardından kararından vazgeçti.

Dört gün önce yıllarca çalıştığı 'in ezeli rakibi Dinamo Kiev'e imza atan Mircea Lucescu, taraftar baskısı nedeniyle görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Ancak Rumen antrenör, bu istifa kararından kısa süre sonra vazgeçti.



Dinamo Kiev'e imza atmasının nedeninin para olmadığını belirten Lucescu, "Benim Dinamo Kiev'e gelmemin nedeni kontrattaki rakamlar değildi, para benim son derdim. Futbola, 'ya dönmek istedim. Ukrayna'da eskisi gibi bir rekabet olmasını istedim, bu ülke bunu hak ediyordu" ifadelerini kullanmıştı.



Lucescu'nun bu açıklamalarının ardından Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis ise ayrılıktan haberi olmadığını belirtti. Surkis, "Lucescu görevine devam ediyor. Kendisi salı günü Kiev'e gelecek. Onunla yolumuzu ayırma gibi bir planımız yok" dedi.



Bu arada Dinamo Kiev, resmi internet sitesinden Surkis ile Lucescu'nun yazışmalarını da kamuoyuyla paylaştı. Başkan Surkis, Rumen antrenöre, "Sayın Lucescu, birlikte fırtınalara katlanacağız ve sizin gibi deneyimli bir denizciyle yola devam etmek istiyoruz" derken, Lucescu ise, "Sayın Başkan, sorun yaratmak istemedim. Sizin bu desteğinizin ardından göreve devam ediyorum. Salı günü idmanda görüşürüz" diyerek göreve devam ettiğini belirtti.