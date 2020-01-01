Mircea Lucescu: Bir seyirci olarak futbol şovunun devam etmesinden yanayım

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, koronavirüs gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik direktör Mircea Lucescu, koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınan futbol sezonlarının gidişatı ile Türk futbolu hakkında konuştu.

Mircea Lucescu, İtalyan basınından Gazeta Sporturilor'a yaptığı açıklamada, liglerin seyircisiz olarak başlayabileceğini söylerken, "Liglerin bu aşamadan sonra seyircisiz oynanmasından yanayım. İnsanlar haklı olarak güven ortamı istiyor ve yetkililer de bunu sağlamak için çalışıyor. Umarım hayat bir an önce normalleşir ve futbol yeniden başlar. Bir seyirci olarak futbol şovunun devam etmesinden yanayım. Şampiyonlar Ligi finali Ağustos ayında oynanmalı" şeklinde konuştu.

forması giyen milli futbolcu Merih Demiral hakkında da konuşan 74 yaşındaki teknik direktör, "Merih Demiral çok iyi bir oyuncu. Sakatlanması üzücü ama hala çok genç. Merih Demiral'ın mükemmel bir potansiyeli var. Umarım eskisinden daha güçlü dönerler. Nereye giderse gitsin başarılı oldu. Hem 'de, hem Juventus'ta forma giydiği dönemde. Chielli'nin varisi olacak. Juventus'un planlarını bilmiyorum. Eğer paraya ihtiyaçları olursa Merih Demiral için gelen teklifleri değerlendireceklerdir ama şu aşamada zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.