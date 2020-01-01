Mircea Lucescu, Beşiktaş'taki yeni görevine başlamaya hazırlanıyor

Beşiktaş'ın teklifini şartlı kabul eden Mircea Lucescu'nun 6 ay deneme süresi koyduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ta kulübe futbol aklı olarak getirilmesi için anlaşılan Mircea Lucescu, önümüzdeki günlerde İstanbul'da başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşüp göreve başlayacak.

Sabah' ta yer alan habere göre Lucescu kulübün profesyonel olarak yeniden yapılanması ve kadro planlaması üzerine çalışacak. İlk etapta 5-6 ay süreyle kendisini ve mevcut yapının durumunu ölçecek olan 74 yaşındaki Lucescu, bu süreçte yönetimin planlarına yardım edecek.

Rumen futbol adamı, 100'e yakın yabancı ve yerli futbolcuların olduğu listeyle görevine başlayacak. Avrupa'daki Türk kökenli oyuncular ve Latin Amerika ağırlıklı yabancıların bulunduğu listede, genç yaş kategorilerinden tecrübeli isimlere kadar geniş bir portföyün olduğu belirtiliyor.