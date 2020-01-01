Mircea Lucescu: "Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek seviyede değil"

Rumen teknik adam, Barcelona ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 'yı bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek seviyede görmüyor.

G Grubu'nda Katalan devine konuk olacakları maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunana deneyimli teknik adam, "8-2'lik yenilgisinin ardından Barcelona'da bazı değişikliklerin olması anlaşılabilirdi. Yetenekli oyunculardan kurulu bir kadroları var ama oyuncuların bazı dinamikleri öğrenmesi için zamana ihtiyacı var. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek seviyede değiller. Bayern Münih, ve gibi takımlar daha iyi alternatiflere sahip." dedi.

"Ne olursa olsun Barcelona, gibi bir oyuncuya sahip." diyen Lucescu, şöyle devam etti: "Yeni bir teknik adamın en az 6 ay süreye ihtiyacı olur. Öte yandan Barcelona, 'ya kıyasla Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi işler yapıyor, çünkü yerel liglerde rakipleri onları çok iyi tanıyor."

Daha fazla takım

Karşılaşma öncesi Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, G Grubu'nda 1 puanla 3. sırada yer alıyor.