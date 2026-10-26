Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario, dünyanın en iyi oyuncusunun ödüllendirilmesine tanıklık etmek için London Palladium Tiyatrosu’nda kırmızı halıya çıktı. Ödülü iki kez kazanan Ronaldo, birçok kişinin yakın geçmişin en çekişmeli yarışı olarak gördüğü mücadeleyi uzman gözüyle değerlendirdi.

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Altın Top için mücadele

London Palladium'da düzenlenen 2026 Ballon d'Or töreni, futbolun en ikonik isimlerini bir araya getirdi. Hiçbiri efsane Ronaldo Nazario kadar ilgi görmedi. 1997 ve 2002'de bu prestijli bireysel ödülü kazanan eski Real Madrid ve Inter forveti, günümüz futbolunun yıldızları arasındaki yoğun rekabet hakkında basına konuştu.

Törenin Londra'da düzenlenmesi, France Football tarafından 1956'da kurulan prestijli ödülün 70. yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle derin bir sembolik anlam taşıyordu. Galanın İngiltere'nin başkentine taşınması, kupanın köklü geçmişine anlamlı bir saygı duruşu niteliğindeydi. Böylece tören, 70 yıl önce Ballon d'Or'u kazanan ilk isim olarak tarihe geçen efsanevi İngiliz kanat oyuncusu Sir Stanley Matthews'ın ülkesine dönmüş oldu.

Ronaldo, Ballon d'Or yarışındaki çekişmeyi değerlendirdi

Ronaldo, Real Madrid'den Kylian Mbappe, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ve Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane'in yer aldığı adaylar arasından kesin bir kazanan seçmenin zorluğunu kabul etti. Kırmızı halıda basına konuşurken, Marca'nın aktardığına göre, “Kimin kazanacağını bilmiyorum” dedi. Brezilyalı efsane, sonucun öngörülememesinin Londra'daki yıllık galaya ayrı bir heyecan kattığını belirtti.

Efsanevi forvet, başlıca adayları değerlendirirken sözlerine şöyle devam etti: “Oradaki üç oyuncuda da büyük yetenek görüyorum. Kriterler pek net değil, bu yüzden seçim çok zor. Hepsi çok iyi ve ikisi İspanya'da. Bu da bir gurur kaynağı. Bunu kutlamalıyız. Lamine ve Mbappe'nin İspanya'da olması... Kimin kazanacağını bilmiyorum.”

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Mbappe, Fenomen Ronaldo'ya benzetiliyor

Etkinlikte öne çıkan konulardan biri, Ronaldo ile Fransa kaptanı Mbappe arasındaki oyun tarzı benzerliğiydi. Real Madrid'in yıldızı, dün Barcelona karşısında alınan 2-1'lik El Clasico galibiyetinde belirleyici rol oynayan iki golünün ardından galaya katıldı. Bu yaz Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olması da Ballon d'Or'un başlıca adaylarından biri olarak görülmesini güçlendirdi.

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Ronaldo, “Bana benzeyen birçok yönü var. Hız, güç, goller, çalım ve bitiricilik. Oldukça komple bir oyuncu. Çok gol atıyor ve bana benzeyen birçok yönü var. Mirasımın yaşamaya devam etmesinden mutluyum” dedi.

Kane, “en iyi sezonunun” ardından şansını değerlendirdi

Bayern Münih'le geçirdiği tarihî sezonun ardından Ballon d'Or'un güçlü adaylarından biri olan Kane, tören öncesinde baskı hissettiğini kabul etti. DAZN'a konuşan İngiltere kaptanı şunları söyledi: “Biraz gerginim, yalan söylemeyeceğim. Maça çıkmaktan farklı; kontrolüm dışında. Bu özel bir an. Her şeyi içime sindirmeye ve tadını çıkarmaya çalışıyorum. Ödülü kazanırsam inanılmaz gurur duyacağım.”

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Ödülün önde gelen adayları arasına girmesini sağlayan sezonu değerlendiren Kane, kazandığı kupalara dikkat çekerken daha büyük başarılara da ne kadar yaklaştığını anlattı. DAZN'a, “Kesinlikle en iyi sezonumdu. Bayern Münih'le üç kupa kazandım. Şampiyonlar Ligi'nde finale, Dünya Kupası'nda yarı finale çıkmaya yaklaştım” dedi ve ardından kaçırdığı fırsatları değerlendirdi: “Bu iki başarıyı da elde etseydim ödülü kazanmam kesin olurdu.”