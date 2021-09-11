Miralem Pjanic’ten transferini eleştiren Hıncal Uluç’a gönderme

Beşiktaş’taki ilk maçında yıldızlaşan Pjanic, kendisini eleştiren Hıncal Uluç’a cevap verdi.

Kadrosunu Rachid Ghezzal, Michy Batshuayi ve Alex Teixeira gibi takviyelerle güçlendiren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadro kayıtlarının son gününde Barcelona’dan Miralem Pjanic’i kiralamış ve transfer dönemine damga vurmuştu.

Siyah-beyazlı formayı ilk kez Yeni Malatyaspor maçında giyen yıldız oyuncu, yaptığı asistle ve gösterdiği performansla yıldızlaşırken karşılaşmadan sonra ise transferini eleştiren Hıncal Uluç’a gönderme yaptı.

Hıncal Uluç neler demişti?

Spor yorumcusu Hıncal Uluç, A Spor’da yaptığı açıklamalarda yıldız oyuncunun transferini şu cümlelerle eleştirmişti:

“Miralem Pjanic ismini ben alındıktan sonra duydum. 'Vay anasını böyle bir herif varmış Barcelona'da' dedim.”

“Eskiden Süper Lig'e bütün dünyanın tanıdığı adamları alıyorduk."

“Tanıştığımıza memnun oldum”

Miralem Pjanic ise bu eleştirilere Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından sosyal medyada cevap verdi.

Yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Tanıştığımıza memnun oldum, benim adım Miralem Pjanic”

Pjanic, Yeni Malatyaspor karşısında neler yaptı?

Maçın yedinci dakikasında Michy Batshuayi’ye jeneriklik bir pas gönderen Pjanic, siyah-beyazlı formayla ilk asistini ilk maçında yapmayı başardı.

69 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 96 kez topla buluştu ve 79 pas yaparak %82 pas isabet oranı yakaladı.

Ayrıca dört kilit pasla bu alanda sahanın en iyisi olan Miralem Pjanic , bunlara ek olarak üç top kaptı ve girdiği 12 ikili mücadelenin de yedisini kazandı.

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