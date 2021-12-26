Miralem Pjanic transferinin perde arkası: "Sergen Yalçın inanamadı"

Beşiktaş'ın eski stoperi Dusko Tosic, siyah-beyazlılar'ın orta sahası Miralem Pjanic'in transferine Sergen Yalçın'ın inanamadığını söylüyor.

Boşnak futbolcu yaz transfer döneminde Beşiktaş'a Barcelona'dan büyük beklentilerle katıldı. Sezonun ilk haftalarında sakatlık yaşayan Pjanic devamında da istediği performansı sahaya yansıtamadı.

Siyah-beyazlılar'ın eski savunmacısı Tosic ise yolların ayrıldığı teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu transfere çok heyecanlandığını anlatıyor.

Dusko Tosic ne söyledi?

Fanatik'in haberine göre ülkesinin Kurir Gazetesi'ne konuşan Dusko Tosic, Miralem Pjanic transferinin perde arkasından bahsetti:

"Bu yaz sezonunda birkaç teklif aldım ama Beşiktaş'ı bekliyordum. Kariyerimi Beşiktaş veya Kızılyıldız'da bitirmek istiyordum. Türkiye'de yabancı sayısı düşürüldü biliyorsunuz. Ancak olmadı.

Sonrasında ise resmen kariyerimi bitirmeden takım elbise giydim. İstanbul'da Sergen Yalçın ile oturuyorduk. Yabancı kontenjanı doluydu o zaman.

Bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı olduğunu söyledi. Pjanic'i hatırladım hemen. Menajeri ile temasa geçtim ve birkaç dakikada transferi bitirdik. Sergen Yalçın, Barcelona'da oynayan bir futbolcuyu aldığına inanamamıştı."

Miralem Pjanic'in performansı nasıl?

Barcelona'da forma şansı bulamamaktan şikayetçi olan Pjanic yaz transfer döneminde Beşiktaş'a kiralık olarak katıldı.

Geçtiğimiz sezon La Liga'da 19 karşılaşmaya çıkan Boşnak oyuncunun gol ve asist katkısı olmadı. Bu yıl ise Beşiktaş'ta toplamda 14 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki oyuncu yalnızca 2 asist kaydetti.

Miralem Pjanic transferinde Beşiktaş şu ana kadar aradığını bulamadı.

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