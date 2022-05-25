Miralem Pjanic, Türkiye Süper Kupası'nı kazandı ancak Süper Ligi kaybettiği için üzgün.

Bosnalı oyuncu, sezon başında Beşiktaş'a Barcelona'dan kiralık olarak katıldı ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübe veda etti.

İspanya'ya geri dönen Miralem Pjanic, sezon başında siyah-beyazlı takımla daha fazla kupa kazanmayı umduğunu söyledi.

Miralem Pjanic ne söyledi?

La Repubblica'ya konuşan Pjanic şunları söyledi: "Daha fazla şampiyonluk kazanacağımı umuyordum. Türkiye Süper Kupası'nı kazandık ama ligi kaybettik. Beşiktaş'a bağlıyım. Kulübü seviyorum ve taraftarları seviyorum."

"Barcelona'nın benim için bir anlamı var. Bu kulüp, çocukluk hayalimdi. Şimdilik iki yıl daha buradayım. Sözleşme bitirmeyi istemiyorum ama neler olacağını bilmiyorum."

"Mourinho, oyuncuların en iyi performansını ortaya çıkartıyor. Roma'yı ilk yılında Avrupa'da finale taşıdı."

"Mou, Roma'da eksik olan çılgınlığı getirdi Roma'nın her zaman iyi antrenörleri oldu ama Mourinho, her yerde kazandı ve böyle durumları nasıl yöneteceğini iyi biliyor. Takımdan istediğini alıyor ve taraftarlarla uyum içinde hareket ediyor."

Miralem Pjanic, Roma dönemiyle ilgili ne söyledi?

31 yaşındaki oyuncu, Roma dönemiyle ilgili ise kupa kazanamadığı için üzgün olduğunu söyledi:

"Roma ile hiçbir şey kazanamamak benim için büyük bir acı. Çok güçlü bir takımımız vardı ama olmadı. Juventus inanılmaz sezonlar geçirdi ancak bizi, sakinleştirebilecek ve yönetecek bir yönetim yoktu."

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