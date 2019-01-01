Mirabelli'den Cristiano Ronaldo - Milan iddiası

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan önce Milan ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

'un Portekizli yıldızı 'nun 'den ayrılmadan önce başka bir ekibiyle el sıkıştığı iddia edildi.

'ın eski sportif direktörü Massimiliano Mirabelli, Sportitalia adlı televizyon kanalında yaptığı açıklamalarla Ronaldo'nun şu anda kırmızı siyahlı formayı giyiyor olabileceğini; ancak kulübün eski sahibinin anlaşmayı sonuca ulaştırmadığını söyledi:

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Mirabelli, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile görüşüldüğünü ifade ederek şunları dile getirdi: "Real Madrid ve Ronaldo ile birtakım pürüzler olabileceğini biliyorduk. Elimizden geleni yaptık. Ancak kulübün Çinli sahipleri anlaşmayı bozdu çünkü bunu sürdürülebilir bir anlaşma olarak görmediler."

Mirabelli, Milan'ın eski sahibi Li Yonghong'un kulübün ekonomik problemleri sebebiyle bu anlaşmaya engel olduğunu belirtti.

2017-18 sezonu sonunda Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristino Ronaldo, İtalyan deviyle geçirdiği ilk sezonunda 33 gol kaydetti. Bu sezon çıktığı 20 resmi karşılaşmada ise 12 kez ağları buldu.