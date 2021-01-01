Mino Raiola'dan Haaland mesajı: Barcelona'ya mı transfer olacak Real Madrid'e mi?

Transferin gözdesi olan Norveçli yıldızın menajeri, oyuncusunun geleceğini masaya yatırdı.

Dortmund'un dünya futbolunda önümüzdeki 15 yıla damgasını vurması beklenen yıldızı Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola, oyuncusunun geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

İspanyol basınından AS'a konuşan İtalyan futbol adamı, Haaland'ın Barcelona'ya transferine açık kapı bırakmayı ihmal etmedi.

Raiola ne söyledi?

20 yaşındaki yıldızın Barcelona'ya transferinin kolay görünmediğini söyleyen Raiola, yine de gerçekleşme olasılığının bulunduğunu söyledi:

"Bu karmaşık bir adım ama imkansız değil. Barcelona'nın vermesi gereken bir karar. Tren önünüzden geçerken ya binersiniz ya da binmezsiniz. Barcelona bu trene binecek mi yoksa binmeyecek mi asıl soru bu."

Mino Raiola oyuncusunun Barcelona'ya transferine ilişkin konuşmadan önce Real Madrid iddialarını da cevapladı:

"Bence Haaland'ın transferini her büyük takım gerçekleştirebilir. Asıl soru hangi takım bu denli büyük bir bonservis ödemeyi göze alabilir?"

La Liga mesajı

Raiola yaptığı açıklamalarda Premier Lig kulüplerinin de ilgisini çeken Norveçli yıldızın La Liga'ya daha yakın olduğunu ima etmişti:

"Haaland'ın ilgilendiği sadece iki şey var: Gol atmak ve şampiyonluklar kazanmak. Bu açıdan Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic'e benzediğini söyleyebilirim. Bu açıdan bakıldığında bu iki şeyi en iyi nerede yapabileceğinin kararını kendisi verecek.

"Real Madrid ve Barcelona gibi büyük geçmişi olan kulüplere hayır demek her zaman çok zordur. PSG'yi de bu gruba dahil edebiliriz. Manchester City de bu gruba dahil olmaya çalışıyor ve Juventus hep öyleydi.

"Ama bu takımların oynadığı ligler de önemli. PSG en az ilgi çekici ligde oynuyor. Bayern her zaman şampiyon oluyor, İspanya'da ise şansı olan üç takım var."

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