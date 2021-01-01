Mino Raiola: Paul Pogba Manchester United'dan ayrıldı çünkü Alex Ferguson ona inanmadı!

İtalyan futbol adamı, Manchester United'ın efsane teknik direktörünü eleştirdi.

Dünya futbolunun en etkili isimlerinden biri olan ve birçok süper yıldızın menajerliğini yapan Mino Raiola, Paul Pogba'nın 2012-2013 sezonunda Manchester United'dan ayrılarak, Juventus'a transfer olmasında Sir Alex Ferguson'un etkili olduğunu söyledi.

Raiola, efsane teknik adamı aldığı karardan ötürü sert bir dille eleştirdi.

Raiola ne söyledi?

Raiola, The Athletic'e yaptığı açıklamada Alex Ferguson'un o dönemde 19 yaşında olan Pogba'ya inanmadığını ve Fransız oyuncunun ayrılık kararında bu durumun etkili olduğunu söyledi.

"Ferguson'un Pogba'nın kulüpten ayrılmasında beni suçlamasını anlayabiliyorum ama ne dediği umurumda değil. Pogba'yı Manchester United'da tutmak için elimden geleni yaptım.

"Ferguson'un emeklilik kararı almasının ardından kulübün sahibi olan Glazer ailesi de Pogba'yı geri alırken benim bu konuda haklı olduğumu kabul etmişti.

"Pogba'yı Manchester United'dan uzaklaştıran ben değildim. Ayrılmayı seçti çünkü Alex Ferguson ona inanmamıştı. Gerçek bu. Dolayısıyla Ferguson'un ne dediğiyle ilgilenmiyorum"

Umurumda değil

Paul Pogba'nın Manchester United'dan Juventus'a transfer olmasının ardından İngiliz ekibiyle gerilen ilişkilerine değinen İtalyan menajer, oyuncularının menfaatleri için kulüplerle çatışmaktan hiçbir zaman çekinmediğini ve bu tarzını değiştirmeyeceğini söyledi:

"Manchester United'dan başka bir oyuncuyla çalışamayacak olsam bile bu benim umurumda olmadı. Hiç kimseye bağlı değilim. Hiçbir kulüple hiçbir bağım yok.

"Tek ilgilendiğim şey temsil ettiğim oyuncuların mutluluğu. Birlikte çalıştığım oyuncular yaptığım işten memnun olduğu sürece bu şekilde çalışmaya devam edeceğim"

Pogba United'da kalacak mı?

Manchester United'ın bir yıllık sözleşme uzatma opsiyonunu kullandığı Fransız oyuncunun takımıyla 2021-2022 sezonunun sonuna dek kontratı bulunuyor.

Devam eden sözleşmesine rağmen takımdan ayrılma konusunda istekli olan Pogba'nın Real Madrid'de oynama arzusu sıklıkla dile getiriliyor. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın da övgüyle bahsettiği Pogba için İspanyol ekibi bir seçenek gibi görünürken, Manchester United'ın kararı merakla bekleniyor.

Manchester United'ın Pogba'nın kontratını yenilememe ihtimali doğrultusunda oyuncunun bedelsiz ayrılmaması için bu yaz transferine onay vermesi bekleniyor.