İtalyan menajerin ani ölümü sonrasında şirketin başına, sağ kolu Rafaela Pimenta'nın geçtiği açıklandı.

Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic ve Paul Pogba başta olmak üzere çok sayıda dünyaca ünlü yıldız futbolcunun menajerliğini yapan Mino Raiola'nın ölümü üzerine menajerlik şirketinin başına kimin geçeceği sorusu yanıt buldu. Nisan ayında meydana gelen ölüm sonrasında ilk etapta Raiola'nın kuzeni Vincenzo'nun şirkette bir numaralı koltuğa oturması beklenirken, sürpriz bir karar alındı.

Mino Raiola'nın menajerlik şirketinin yeni patronu Rafaela Pimenta oldu. Son yıllarda Raiola'nın sağ kolu olan Brezilyalı Pimenta, şirketin büyümesinde büyük bir rol oynamıştı. 90'ların ortası ve 2000'lerin başlarında futboldan uzak bir şekilde Brezilya Başkanı Fernando Henrique Cardoso'nun ekibinin bir parası olan Pimenta, Raiola ile Brezilya'da tanışmıştı.

Pogba'nın ikinci annesi

Raiola ile tanışmasının ardından İtalyan menajerin şirketlerinden birinde çalışmak için Monte Carlo'ya taşınan Pimenta, söz konusu şirkette hisseye de sahip olmuştu. Haaland, Pogba, Ibrahimovic, De Ligt, Donnarumma, Matuidi, Verratti, Balotelli, Mazraoui, Lozano ve De Vrij gibi çok sayıda oyuncuyla çalışan şirketin başına geçen Pimenta, Raiola ile 18 yıl birlikte çalışmıştı.

Paul Pogba için çekilen Prime Video belgeselinin ilk bölümünde önemine değinilen Pimenta, Paul Pogba'dan çok sayıda övgü almıştı.

Pimenta'nın ikinci bir anne gibi olduğunu belirten Pogba, Brezilyalı'nın kendisiyle annesiymiş gibi ilgilendiğini söylemiş ve Pimenta'yı çalışan annesi olarak nitelendirmişti. Oyuncularla yakın bir bağ kuran Pimenta'nın şirketin başına geçmesinin nasıl bir etki bırakacağını ise zaman gösterecek.

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