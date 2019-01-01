Mino Raiola: Matthijs de Ligt, Juventus ile anlaştı

Matthijs de Ligt'in menajeri Mino Raiola, oyuncusunun Juventus ile anlaştığını açıkladı.

Mino Raiola, transfer gündeminden düşmek bilmeyen Matthijs de Ligt'in ile prensipte anlaştığını duyurdu.

De Telegraaf'a konuşan Raiola, "Matthijs ile Juventus arasında anlaşmaya varıldı. Bundan sonrası 'a kalmış" ifadelerini kullandı.

De Ligt'in bonservis bedelinin ne olduğu henüz kesinleşmemişken Raiola, "Oyuncunun tek isteği, Juventus ile Ajax'ın bir an önce anlaşmaya varıp transferi sonlandırması" şeklinde konuştu.

basını, Juventus'un 50 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ancak Ajax'ın bunu reddettiğini iddia etmişti.