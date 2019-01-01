Mino Raiola: Matthijs de Ligt, Juventus ile anlaştı
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Mino Raiola, transfer gündeminden düşmek bilmeyen Matthijs de Ligt'in Juventus ile prensipte anlaştığını duyurdu.
De Telegraaf'a konuşan Raiola, "Matthijs ile Juventus arasında anlaşmaya varıldı. Bundan sonrası Ajax'a kalmış" ifadelerini kullandı.
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De Ligt'in bonservis bedelinin ne olduğu henüz kesinleşmemişken Raiola, "Oyuncunun tek isteği, Juventus ile Ajax'ın bir an önce anlaşmaya varıp transferi sonlandırması" şeklinde konuştu.
Hollanda basını, Juventus'un 50 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ancak Ajax'ın bunu reddettiğini iddia etmişti.