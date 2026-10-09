Minnesota Vikings - San Francisco 49ers biletleri nasıl alınır: NFL Mexico City maçı tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

NFL, 11. hafta Sunday Night Football karşılaşmasında Minnesota Vikings ile San Francisco 49ers'ı karşı karşıya getirecek heyecan verici bir mücadele için Mexico City'ye dönüyor. Mexico City'deki ikonik Estadio Banorte'ta oynanacak bu International Series karşılaşması, NFC'nin iki güçlü ekibini sınırın güneyinde karşı karşıya getiriyor.

GOAL, kontenjanlar tükenmeden önce maç takvimi, resmî fiyatlandırma yapısı ve hemen şimdi nasıl bilet alınacağına dair tüm gerekli ayrıntıları paylaşıyor.

NFL Mexico City maçı ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Konum Biletler 22 Kasım 2026 Pazar, 18:20 Minnesota Vikings - San Francisco 49ers Estadio Banorte, Mexico City, Meksika Biletler

NFL Mexico City maçı biletleri nereden alınır?

NFL Mexico City maçı için resmî birincil biletler doğrudan Ticketmaster Mexico ve takımların resmî portalları üzerinden dağıtılıyor.

Resmî genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları son dakika koltuklarını güvence altına almak için alternatif bir seçenek sunuyor.

NFL Mexico City maçı biletleri ne kadar?

Resmî satış kanallarında standart tek maç biletleri, üst katman koltukları için 120 ABD dolarından başlarken, alt tribünün merkezi görüşe sahip bölümlerinde fiyatlar birincil gişelerde 450 ABD dolarına kadar çıkıyor.

Resmî genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları son dakika koltuklarını güvence altına almak için alternatif bir seçenek sunuyor; giriş seviyesi ilanlar ise koltuk konumu ve müsaitliğe bağlı olarak yaklaşık 250 ABD dolarından başlıyor.

NFL Mexico City maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

NFL International Series'in Mexico City'ye genişlemesi, futbol takvimindeki en çok beklenen etkinliklerden biri anlamına geliyor. Estadio Banorte, yüksek rakımlı stadyum atmosferini üst düzey uluslararası spor heyecanıyla birleştirerek inanılmaz bir ortam sunuyor. Minnesota ve San Francisco, yıldız oyuncularla dolu kadrolara sahip ve bu da Sunday Night Football'da unutulmaz bir prime time mücadelesini garanti ediyor.

Maç için Mexico City'ye seyahat edecek taraftarları, taraftar alanları, interaktif NFL deneyimleri ve başkent genelinde yerelleştirilmiş takım etkinliklerini içeren dolu dolu bir hafta sonu kutlaması bekliyor. Yoğun yerel ve uluslararası seyahat ilgisi nedeniyle taraftarlara maç biletlerini ve seyahat konaklamalarını erkenden ayarlamaları şiddetle tavsiye ediliyor.



