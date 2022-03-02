Minamino 2.0? Yuito Suzuki neden Avrupa'da parlayacak bir sonraki Japon yıldız olabilir?

Japon futbolcuların son zamanlarda Avrupa'da büyük bir etki yarattığını söylemek yanlış olmaz.

Takumi Minamino'dan Takehiro Tomiyasu'ya, Sampdoria'daki Maya Yoshida'ya ve Mallorca'daki etkileyici Takefuso Kubo'ya, Celtic'teki heyecan verici yeni dörtlüye kadar J-League, kıtanın en iyi ligleri arasında giderek daha iyi temsil ediliyor.

Yuito Suzuki adının listeye eklenmesi ne kadar sürer diye merak ediyor insan.

Shimizu S-Pulse için oynayan 20 yaşındaki oyuncu, hem Belçika hem de İskoçya'daki kulüplerin şimdiden ilgisini çekiyor ve bu yıl bir noktada Avrupa'ya transferi muhtemel.

Geçen ay Çin ve Suudi Arabistan'a karşı düzenlenen Dünya Kupası elemeleri öncesinde Minamino ve Kubo gibi isimlerle birlikte antrenman yaparak milli takıma ilk kez çağrıldı.

Karşılaşmalarda süre bulamasa da, "Onur" dedi.

Becerikli, çok yönlü bir hücum oyuncusu olan Suzuki, Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne'i idol alıyor. Dinamizmi, hızlı ayakları ve pas gözüyle Minamino ile karşılaştırılıyor.

Liverpool oyuncusu gibi, forvet hattının herhangi bir yerinde veya 4-3-3'te üçüncü orta saha oyuncusu olarak oynayabilir, ancak 'ikinci forvet' pozisyonunu kendini en rahat hissettiği yer olarak görüyor.

"Gücüm, herhangi bir hücum pozisyonda oynayabilmekten geliyor" diyor ve ekliyor: "Benden istenen, topu rakiplerin boşluklarından alıp hücumla ilişkilendirmek."

J-League sezonunun açılış maçında, Suzuki muhteşem bir gol attı. Consadole Sapporo karşılaşmasında maçın oyuncusu ödülünü kazanırken bu özellikleri çok açıktı.

Maçtan sonra "Çok fazla şut kaçırdım, taraftarların beni tanıması için daha fazla gol atmam gerekiyor" dedi.

“Bu sadece ilk oyun ve sıkı çalışmaya devam etmek istiyorum. İnsanların bu sezon kale önünde bitiriciliğimin geliştiğini görmelerini istiyorum.”

Japonya'nın Kanagawa bölgesindeki Hayama kasabasında doğan Suzuki, başlangıçta Shimizu'yu “kulüp içindeki atmosfer” ve itibarı nedeniyle seçtiğini söylüyor.

Leicester ile Premier Lig şampiyonu olan Shinji Okazaki, Freddie Ljungberg, Daniele Massaro ve büyük Brezilyalı şovmen Djalminha gibileri de barındıran S-Pa ülkenin öne çıkan ekiplerinden.

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Suzuki, iki yıldan biraz daha uzun bir süre önce Liverpool ile Premier Lig'e geçiş yapan Minamino ile aynı menajeri paylaşıyor. Kendisi ile geçen yaz Bologna'dan Arsenal'e katılan Tomiyasu örneklerini takip etmeye hevesli.

Rol modellerin öneminin çok büyük olduğunu söylüyor.

Japonya, önümüzdeki ay Sidney'de yapılacak Dünya Kupası elemesinde Avustralya'yı elemeyi umuyor.

Oradaki zafer Samurayların Katar'daki yerini güvence altına alırken, yenilgi onları son maçlarında Vietnam'ı yenmek zorunda bırakabilir.

Bu arada, geçen sezon J-League'i 14. sırada tamamlayan ancak bu sefer Miguel Angel Lotina, eski Villarreal, Espanyol ve Miguel Angel Lotina'nın yerine geçen Hiroaki Hiraoki'nin altında daha büyük hırsları olan Shimizu S-Pulse için sürekli performans göstermeye odaklanılacak.

Hakkını teslim edin. Avrupa kesinlikle Suzuki'yi çağırıyor.

Çeviri: Nazım Gömleksiz