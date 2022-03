Minamino 2.0? Yuito Suzuki neden Avrupa'da parlayacak bir sonraki Japon yıldız olabilir?

⚽️ HIGHLIGHT ⚽️

Meiji Yasuda J1 League

Match Day 1

S-Pulse 1-1 Hokkaido Consadole Sapporo

Our 2nd half equaliser. Some finish from Suzuki! 🚀 #HereGoes #spulse #0219vs札幌 #2022Jリーグ開幕 #2022jleague #consadole pic.twitter.com/fw2IklXYSL