Milyonluk transfer, bu sezonun geri kalanında PSV formasıyla bir daha sahaya çıkamayacak

De Telegraaf’ın cuma akşamı bildirdiğine göre Adamo Nagalo bu sezon PSV forması giyemeyecek. Jeroen Kapteijns’e göre savunmacı bir “tıbbi sorun” yaşıyor.

Nagalo bu yaz FK Corum’a transfer olmaya yakın görünüyordu, ancak stoper Türkiye’deki sağlık kontrolünden geçemedi. De Telegraaf’a göre yine de PSV’den ayrılma ihtimali bulunuyor.

Nagalo’nun tam olarak ne yaşadığı konusunda PSV, gizlilik kuralları nedeniyle açıklama yapmak istemiyor. Ancak Eindhoven ekibinde artık forma giyemeyeceği biliniyor.

PSV, Burkina Fasolu oyuncu için iki yıl önce FC Nordsjaelland’a 7 milyon euro ödemişti. Nagalo daha önce de omuz sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Toplamda PSV formasıyla sadece 12 maça çıktı. Geçen sezon yarım yıllığına Türkiye ekibi Konyaspor’a kiralanmıştı.



