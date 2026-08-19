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Jochen Tittmar

Çeviri:

Milyonluk rakiplerini geride bıraktı! BVB, görünüşe göre İtalyan bir üst düzey yeteneği kadrosuna katıyor - hem de transfer stratejisinde değişiklikle birlikte?

Bundesliga
Transfers
Dortmund
Genoa
R. Scaglione

Ruhr Nachrichten’in haberine göre BVB, 16 yaşındaki Roberto Scaglione’yi CFC Genoa’dan kadrosuna katmaya çok yakın. Öyle ki genç oyuncunun, önemli rakiplere rağmen kısa süre içinde imza atması bekleniyor.

İtalya U17 Milli Takımı oyuncusunun transferine ilişkin görüşmelerin son aşamada olduğu ve kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Ofansif orta saha oyuncusu, Bundesliga ekibiyle uzun vadeli bir sözleşme imzalayacak.

Transferin resmi olarak açıklanması ise şu an için gecikiyor, çünkü 18 yaş altı oyuncuların uluslararası transferlerinde zorunlu olan FIFA reşit olmayan oyuncu başvurusu kapsamında verilecek onayın beklenmesi gerekiyor.

Revier ekibi, genç oyuncunun bonservisi için CFC Genoa'ya yaklaşık 1 milyon euro ödeyecek. Scaglione, burada yılın başında ilk profesyonel sözleşmesini imzalamıştı.

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BVB, Roberto Scaglione'de A takım için potansiyel görüyor

Westfalen temsilcisinin 16 yaşındaki bir oyuncu için bu büyüklükte bir meblağı gözden çıkarması, yeni transfere duyulan sportif değeri ortaya koyuyor. Bu nedenle transfer operasyonu da altyapı performans merkezinin sorumluları Paul Schaffran ve Thomas Broich tarafından değil, sportif direktör Ole Book ile spor genel müdürü Lars Ricken tarafından yürütülüyor.

Orta saha oyuncusu, sportif planlamada ilk etapta U19 ve U23'te forma giymek üzere düşünülse de kulüp içinde Scaglione'ye doğrudan A takım kadrosu perspektifiyle bakılıyor. Üst düzey yetenekler için çalışan scouting departmanı İtalyan oyuncuyu takip etti ve onun yetişkin futboluna geçiş yapabilecek seviyede olduğuna inanıyor.

BVB, transfer yarışında önemli rakiplerini geride bıraktı. Paris Saint-Germain, Juventus, Inter ve Bayern Münih de oyuncuyla ilgilenmişti ancak Dortmund'un sunduğu profesyonel takım perspektifi karşısında geri planda kaldılar.

Borussia Dortmund v AS Roma - Pre-Season FriendlyGetty Images

BVB şu ana kadar kimleri transfer etti?

Gazetenin yazdığına göre bu transfer, transfer piyasasında güncellenmiş bir stratejinin de parçası olabilir. Scaglione dosyası kulübün istediği şekilde gelişirse, kulüp yönetimi gelecekte bu yaş grubundaki uluslararası yeteneklere daha sık yatırım yapmayı planlıyor.

BVB, mevcut transfer döneminde zaten daha genç oyunculara daha fazla odaklanıyor. 27 yaşındaki Joey Veerman'ın transferi dışında Dortmund, Justin Lerma, Kaua Prates, Joane Gadou, Konstantinos Karetsas ve Giannis Konstantelias ile ağırlıklı olarak 17 ila 23 yaş arasındaki oyuncuları kadrosuna kattı. İkinci takım için de Takato Yamamoto transfer edildi.

Bunun yanı sıra kulüp, Yan Couto'nun Como'ya kiralık olarak ayrılmasını telafi etmek için sağ bek pozisyonuna takviye arayışını sürdürüyor. Bu noktada aday olarak Barcelona'dan 20 yaşındaki Hector Fort gösteriliyor.

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