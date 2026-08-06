Barcelona kulübü, bu ayın 15 Ağustos'unda Fas'ın Tanca şehrinde kendisine teklif edilen hazırlık maçını oynamama yönünde resmî bir karar aldı.

Barça'nın kararı, Ceuta şehrinde yaşanan üzücü olayların ardından ortaya çıkan karmaşık koşullar gölgesinde geldi. Bu olaylarda 70 binden fazla Faslı vatandaş, özerk yönetime sahip şehre yasa dışı yollarla girmişti.

Barcelona, resmî internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Belirsizlik ortamı ve mevcut koşullar göz önüne alındığında kulüp, maçı oynamanın uygun olmayacağı kanaatindedir."

Mundo Deportivo gazetesi ise şunları aktardı: "Organizasyon tarafından edinilen kaynaklara göre, geçtiğimiz hafta Ceuta'da yaşanan olaylar ışığında mevcut koşullar hazırlık maçının düzenlenmesi için uygun görülmüyor."

Barcelona, takımın İspanya Ligi'ndeki serüvenine başlamadan önce gerekli hazırlık düzeyine ulaşabilmesi adına başka bir hazırlık maçı düzenlemenin mümkün olup olmadığını görmek için durumu Alman teknik direktörü Hansi Flick ile birlikte değerlendiriyor.

Katalan kulübü, Fas'taki hazırlık maçını oynaması karşılığında elde edeceği yaklaşık 4,5 milyon euroluk bir meblağdan mahrum kalacak; ancak oyuncuların ve teknik ekip üyelerinin güvenliğine öncelik vermeyi tercih etti.