“Ona on milyon euro ödendi ve şimdi beş milyon euroya satılıyor. Bu da beş milyon zarar demek.” Bu hesap her transfer döneminde yeniden karşımıza çıkıyor. Tıpkı bir kulübün neden pahalı bir transferi daha düşük bir bedelle satmak yerine kiralamayı tercih ettiği sorusu gibi. Gerekirse biraz daha ucuza verirsin, en azından oyuncudan çıkmış olursun.

Yine de kulüpler sadece eski bonservis bedeline bakmıyor. Yatırımın ne kadarı zaten muhasebeleştirildi? Bir oyuncu hâlâ kayıtlarda hangi bedelle görünüyor? Ve bir ayrılık, bir kulübün maaş bütçesi ile finansal alanı açısından ne anlama geliyor? Bu da transfer piyasasındaki bazı tercihleri bir anda çok daha anlaşılır kılıyor.

Bir oyuncunun defter değeri

Bonservis bedellerini bilançoya yazan kulüplerde, bir transfer tek seferde gider olarak işlenmez. Tutar, sözleşme süresi boyunca itfa edilir. Diyelim ki bir oyuncu on milyon euroya alındı ve beş yıllık sözleşme imzaladı. Basit bir örnekte her yıl iki milyon euro itfa edilir. Üç yılın sonunda altı milyon euro gider olarak işlenmiş olur ve oyuncu hâlâ kayıtlarda dört milyon euro değerle yer alır.

Ardından beş milyon euroya satılırsa, kulüp beş milyon zarar etmiş gibi görünür: on milyon ödendi, beş milyon geri alındı. Toplam yatırım açısından bakıldığında gerçekten de bonservis geliri olarak beş milyon euro daha az geri dönmüştür. Ancak satışın yapıldığı sezonda bilançoda hâlâ dört milyon euro yer alırken gelir beş milyon eurodur. Dolayısıyla bu satışta bir milyon euro muhasebe kârı oluşur.

Diğer milyonlar kaybolmuş değildir. Onlar, önceki yıllarda itfa yoluyla zaten gider olarak işlenmiştir. Bu nedenle kötü bir transfer hâlâ kötü bir transfer olabilirken, nihai satış o anda yine de mantıklı olabilir.

Ayrıca defter değeri, bir oyuncunun transfer piyasasında ne kadar ettiğini söylemez. Asıl önemli olan, kayıtlarda görünen değer ile başka bir kulübün ödemek istediği bedel arasındaki farktır.

Bunun kulüpler için neden önemli olduğu

Kulüpler her sezon finansal durumlarını korumak zorundadır. Maaşlar bütçe üzerinde yük oluşturur, geçmiş transferler itfa gideri yaratmaya devam eder ve bu arada kadroyu güçlendirmek için de alan bulunması gerekir.

Bir satış birden fazla açıdan yardımcı olabilir. Kulübe bonservis geliri girer, maaş yükü ortadan kalkar ve kalan defter değeri işlenir. Sonrasında o oyuncu için artık itfa gideri devam etmez. Satış bedeli, oyuncunun kayıtlardaki değerinin üzerindeyse ayrıca pozitif bir sonuç da doğar.

Bu, muhasebe kârı olarak yazılan her euronun doğrudan yeniden harcanabileceği anlamına gelmez. Bankadaki para, mali tablolardaki sonuç ve transfer bütçesi farklı şeylerdir. Ancak bir ayrılık, yeniden piyasaya çıkmak için alan yaratabilir.

Ko Itakura bunun güncel bir örneği. Ajax, Japon oyuncuyu geçen yıl yaklaşık 10,5 milyon euroya kadrosuna kattı ve onunla 2029 ortasına kadar sözleşme imzaladı. Bu arada oyuncu eski kulübü Borussia Mönchengladbach’a yeniden satıldı. De Telegraaf, bedelin beş milyon euro olduğunu yazıyor.

Basitleştirilmiş bir hesaplamada oyuncunun bonservis bedeli dört yıla yayılıyor; bu da sezon başına yaklaşık 2,6 milyon euro demek. Bir yılın ardından Itakura bu nedenle kayıtlarda hâlâ yaklaşık 7,9 milyon euro değerle görünür. Beş milyon euroya satılması ise yaklaşık 2,9 milyon euroluk bir muhasebe zararı anlamına gelir.

Buna rağmen şimdi yolları ayırmak mantıklı olabilir. De Telegraaf’a göre Itakura yılda brüt dört milyon euronun üzerinde kazanıyordu. Ayrılığıyla birlikte kulübe sadece beş milyon euro girmiyor, aynı zamanda bu yüksek maaş da bütçeden çıkıyor. Böylece kısa vadede bir muhasebe zararı, sonraki yıllar için yine de finansal alan yaratabilir.

Kulüpler neden bazen kiralamayı tercih eder

Başka bir oyuncuda ise tam tersi söz konusu olabilir. Eğer gelen teklif, oyuncunun kayıtlardaki değerinin belirgin şekilde altındaysa, doğrudan satış yapmak aradaki farkın hemen muhasebe zararı olarak işlenmesi anlamına gelir.

Bu durumda kiralama bir alternatif olabilir. Zorunlu satın alma maddesi içermeyen normal bir kiralamada oyuncu bilançoda kalır ve itfa devam eder. Yani bir yıl sonra defter değeri daha düşük olur.

Diyelim ki bir oyuncu bugün hâlâ kayıtlarda sekiz milyon euro değerle yer alıyor ve başka bir kulüp altı milyon euro ödemek istiyor. Hemen satmak iki milyon euro muhasebe zararı demektir. Bir kiralık sezonunun ardından kayıtlarda beş milyon euro değerle görünüyorsa, aynı altı milyon euroluk satış bedeli bir yıl sonra bu kez defter değerinin üstünde kalır.

Bu bedava bir avantaj değildir. Kiralık yılındaki itfa yine gider kalemi olarak kalır. Ancak bunun karşılığında bir kiralama bedeli olabilir ve diğer kulüp maaşın bir kısmını ya da tamamını üstlenebilir. Aynı zamanda oyuncu yeniden piyasada kendini gösterme şansı da bulur. Böylece aynı bonservis bedeli bir yıl sonra finansal açıdan çok farklı sonuçlar doğurabilir. Bazen bir kulüp böyle bir kiralama formülüyle esasen zaman satın alır.

Sutalo güncel bir örnek olarak

Josip Sutalo etrafındaki durum, böyle bir yapının pratikte nasıl görünebileceğini gösteriyor. Ajax, 2023’te beş yıllık sözleşme imzalayan Hırvat oyuncu için 20,5 milyon euro sabit bonservis bedeli ödedi. Transfer gazetecisi Gianluca Di Marzio’ya göre Lazio şimdi bir kiralık dönem için üç milyon euro ödüyor ve 7,5 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip.

Sadece 20,5 milyon euro ile 7,5 milyon euroyu yan yana koyan biri, Ajax’ın on üç milyon zarar ettiğini çabucak düşünebilir. Muhasebe açısından durum bu kadar basit değil. Sadece sabit bonservis bedeli esas alındığında, basitleştirilmiş bir hesaplamada yıllık itfa yaklaşık 4,1 milyon euroya geliyor. Üç sezonun ardından Sutalo kayıtlarda hâlâ yaklaşık 8,2 milyon euro değerle yer alıyor olur.

Bu itfa tam bir kiralık yıl boyunca devam ederse, 2027 yazında geriye yaklaşık 4,1 milyon euro kalır. Lazio daha sonra 7,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanırsa, Ajax bu basit hesapta satışın kendisinden yaklaşık 3,4 milyon euro muhasebe kârı yazabilir.

Kiralık yılındaki 4,1 milyon euroluk itfa ise elbette yine normal şekilde gider kalemi olmaya devam eder. Buna karşılık haberlerde yer aldığı üzere üç milyon euro kiralama bedeli var. Sutalo, De Telegraaf’a göre yılda brüt 2,5 ile 3 milyon euro arasında kazanıyor. Lazio bu maaşın tamamını ya da bir kısmını üstlenirse, buna ek bir tasarruf daha doğar.

Gerçek defter değeri; örneğin bonuslar, doğrudan ilişkilendirilebilir transfer masrafları ve tam itfa tarihleri nedeniyle farklılık gösterebilir. Ancak bu örnek, 7,5 milyon euronun bir yıl sonra finansal açıdan ilk bakışta göründüğünden çok daha farklı sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

Bu, ilk transferi daha iyi hâle getirmez. Ama neden önce kiralamanın, şimdi gelen her teklife satmaktan daha cazip olabileceğini açıklar.

Bununla birlikte bir nüans var. Haberlerde yer aldığına göre satın alma opsiyonu belli şartlar altında zorunlu hâle gelebiliyor. Eğer kalıcı transfer fiilen zaten kesinleşmişse, anlaşma muhasebe açısından baştan itibaren satış olarak değerlendirilebilir. Bu durumda oyuncunun değeri önce bir tam kiralık yıl boyunca itfa edilmeye devam etmez.

Bu finansal değerlendirme sadece tek bir bireysel transferde rol oynamıyor. Toplam kadronun yapısı da bir kulübün ne kadar alanı olduğunu belirliyor. Feyenoord bu yaz milyonlarca euroluk satış yaptı, ancak hâlâ sözleşmeli geniş bir oyuncu grubuna sahip. Rotterdam ekibi özellikle bir sol kanat ve bir sağ kanat (şimdilik Anis Hadj Moussa için bir yedek) almak istiyor, ancak bunun için önce alan yaratması gerekiyor.

Yani transfer gelirleri otomatik olarak serbest transfer bütçesi anlamına gelmiyor. Maaşlar, süren itfalar, önceki transferler ve kadronun büyüklüğü, bir kulübün yeniden ne kadar harcayabileceğini de belirliyor.

Kiralama bir mucize çözüm değil. Bir oyuncu az süre alabilir, sakatlanabilir ya da değeri daha da düşebilir. Satın alma opsiyonu kullanılmayabilir ve bu arada sözleşmesi de kısalır.

Daha düşük bir defter değeri avantajlı olabilir, ancak sözleşmede sadece bir yıl kaldığında baskı tam tersine artar. Fazla bekleyen kulüp, oyuncunun sonunda düşük bir bedelle ya da hatta bonservissiz ayrılması riskini taşır.

Eski bonservis bedeli her şeyi anlatmaz

Bir oyuncuyu on milyon euroya alıp daha sonra beş milyon euroya satmak, bonservis geliri olarak hâlâ beş milyon euronun daha az geri döndüğü anlamına gelir. Muhasebe bu hesabı değiştirmez.

Ancak bu, tam o anda satışın en iyi tercih olup olmadığını söylemeye yetmez. Kalan defter değeri, maaş, sözleşme süresi, olası kiralama bedeli ve kadro içindeki alanın tamamı hesaba katılır.

Bu nedenle transfer politikasını anlamak isteyenlerin, bir oyuncunun bir zamanlar ne kadara mal olduğundan fazlasına bakması gerekir. Oyuncu bugün ne kazandırabilir, kayıtlarda hâlâ hangi bedelle görünüyor ve ayrılması durumunda nasıl bir alan oluşuyor?