“10 milyon euroya mal oldu ve şimdi 5 milyona satılıyor. Bu, 5 milyon zarar demek.” Bu hesap her transfer döneminde yeniden ortaya çıkıyor. Tıpkı bir kulübün neden pahalı bir transferi daha düşük bir bedelle satmak yerine kiralamayı tercih ettiği sorusu gibi. Gerekirse biraz daha aza, en azından ondan kurtulmuş olursun.

Yine de kulüpler sadece eski satın alma bedeline bakmaz. Yatırımın ne kadarı zaten işlendi? Bir oyuncu hâlâ kayıtlarda hangi bedelle yer alıyor? Ve bir ayrılık, maaş ile kulübün mali hareket alanı açısından ne anlama geliyor? Bu da transfer piyasasındaki bazı tercihleri bir anda çok daha anlaşılır kılıyor.

Bir oyuncunun defter değeri

Transfer bedellerini bilançoya işleyen kulüplerde, bir satın alma tek seferde gider olarak yazılmaz. Tutar, sözleşme süresi boyunca amortismana tabi tutulur. 10 milyon euroya alınan ve 5 yıllık sözleşme imzalayan bir oyuncuyu ele alalım. Basit bir örnekte her yıl 2 milyon euro amortisman ayrılır. Üç yılın ardından 6 milyon euro gider olarak işlenmiş olur ve oyuncu hâlâ kayıtlarda 4 milyon euro değerle görünür.

Ardından 5 milyon euroya satılırsa, kulüp 5 milyon zarar etmiş gibi görünür: 10 milyon ödendi, 5 milyon geri alındı. Toplam yatırım açısından gerçekten de transfer bedeli olarak 5 milyon euro daha az geri dönmüştür. Ancak satışın yapıldığı sezonda bilançoda hâlâ 4 milyon euro yer alırken gelir 5 milyon eurodur. Dolayısıyla bu satıştan 1 milyon euro muhasebe kârı doğar.

Diğer milyonlar kaybolmuş değildir. Onlar daha önceki yıllarda amortisman yoluyla zaten gider olarak işlenmiştir. Bu nedenle kötü bir transfer yine kötü bir transfer olabilirken, nihai satışın o anda yapılması yine de mantıklı olabilir.

Ayrıca defter değeri, bir oyuncunun transfer piyasasında ne kadar ettiğini söylemez. Asıl önemli olan, oyuncunun kayıtlardaki değeri ile başka bir kulübün ödemek istediği bedel arasındaki farktır.

Bunun kulüpler için neden önemli olduğu

Kulüpler her sezon mali durumlarını korumak zorundadır. Maaşlar bütçe üzerinde baskı yaratır, önceki transferler hâlâ amortisman yükü oluşturur ve bu sırada kadroyu güçlendirmek için alan bulunması gerekir.

Bir satış birden fazla şekilde yardımcı olabilir. Kulübe bir transfer geliri girer, maaş yükü ortadan kalkar ve kalan defter değeri işlenir. Bundan sonra o oyuncu için amortisman işlemeye devam etmez. Satış bedeli, oyuncunun kayıtlardaki değerinin üzerindeyse ayrıca pozitif bir sonuç da ortaya çıkar.

Bu, muhasebe kârı olarak yazılan her euronun doğrudan yeniden harcanabileceği anlamına gelmez. Bankadaki para, yıllık bilançodaki sonuç ve transfer bütçesi farklı şeylerdir. Ancak bir ayrılık, yeniden piyasaya çıkmak için alan yaratabilir.

Ko Itakura bunun güncel bir örneği. Ajax, Japon oyuncuyu geçen yıl yaklaşık 10,5 milyon euroya transfer etti ve kendisiyle 2029 ortasına kadar sözleşme imzaladı. Bu arada eski kulübü Borussia Mönchengladbach’a yeniden satıldı. De Telegraaf, bedelin 5 milyon euro olduğunu yazıyor.

Basitleştirilmiş bir hesaplamada, transfer bedeli dört yıla yayılıp amortismana tabi tutuluyor; sezon başına yaklaşık 2,6 milyon euro. Bir yılın ardından Itakura’nın kayıtlardaki değeri bu nedenle yaklaşık 7,9 milyon euro olurdu. 5 milyon euroya satılması ise yaklaşık 2,9 milyon euro muhasebe zararı anlamına gelir.

Yine de şimdi yolları ayırmak mantıklı olabilir. De Telegraaf haberine göre Itakura yılda brüt 4 milyon euronun üzerinde kazanıyordu. Ayrılığıyla birlikte kulübe yalnızca 5 milyon euro girmiyor, aynı zamanda bu yüksek maaş da bütçeden çıkıyor. Böylece kısa vadede bir muhasebe zararı, sonraki yıllar için yine de mali alan yaratabilir.

Kulüpler neden bazen kiralamayı tercih eder

Başka bir oyuncuda ise tam tersi söz konusu olabilir. Bir teklif, oyuncunun hâlâ kayıtlarda yer aldığı değerin açıkça altındaysa, doğrudan satış aradaki farkın anında muhasebe zararı olarak işlenmesi anlamına gelir.

Bu durumda kiralama bir alternatif olabilir. Zorunlu satın alma içermeyen normal bir kiralamada oyuncu bilançoda kalır ve amortisman işlemeye devam eder. Yani bir yıl sonra defter değeri daha düşük olur.

Diyelim ki bir oyuncu bugün hâlâ kayıtlarda 8 milyon euro değerle duruyor ve başka bir kulüp 6 milyon euro ödemek istiyor. Hemen satmak, 2 milyon euro muhasebe zararı demektir. Bir kiralık sezonun ardından kayıtlarda 5 milyon euro değerle yer alıyorsa, aynı 6 milyon euroluk satış bedeli bir yıl sonra tam tersine defter değerinin üstünde kalır.

Bu bedelsiz bir avantaj değildir. Kiralık yılındaki amortisman gider kalemi olmaya devam eder. Ancak bunun karşısında bir kiralama bedeli olabilir ve diğer kulüp maaşın bir kısmını ya da tamamını üstlenebilir. Aynı zamanda oyuncu yeniden piyasada kendini gösterme şansı yakalar. Böylece bir yıl sonra aynı transfer bedeli mali açıdan çok farklı sonuç verebilir. Bazen bir kulüp böyle bir kiralama kurgusuyla esasen zaman satın alır.

Sutalo güncel örnek olarak

Josip Sutalo’nun durumu, böyle bir yapının pratikte nasıl görünebileceğini ortaya koyuyor. Ajax, 2023’te Hırvat oyuncu için 20,5 milyon euroluk sabit transfer bedeli ödedi ve oyuncu 5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer gazetecisi Gianluca Di Marzio’ya göre Lazio şimdi bir kiralama dönemi için 3 milyon euro ödüyor; buna 7,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu eşlik ediyor.

Yalnızca 20,5 milyon ile 7,5 milyonu karşı karşıya koyan biri, Ajax’ın 13 milyon zarar ettiği sonucuna hızla varabilir. Muhasebe açısından durum bu kadar basit değil. Yalnızca sabit transfer bedeli üzerinden, basitleştirilmiş bir hesaplamada yıllık amortisman yaklaşık 4,1 milyon euroya geliyor. Üç sezonun ardından Sutalo’nun kayıtlarda yaklaşık 8,2 milyon euro değerle yer alması gerekirdi.

Bu amortisman tam bir kiralık sezon boyunca işlemeye devam ederse, 2027 yazında yaklaşık 4,1 milyon euro kalır. Lazio daha sonra 7,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanırsa, Ajax bu basit hesapta satışın kendisinden yaklaşık 3,4 milyon euro muhasebe kârı yazabilir.

Kiralık sezon sırasındaki 4,1 milyon euroluk amortisman ise normal şekilde gider kalemi olmaya devam eder. Bunun karşılığında, haberlerde yer aldığı üzere 3 milyon euroluk kiralama bedeli var. Sutalo, De Telegraaf’a göre yılda brüt 2,5 ila 3 milyon euro arasında kazanıyor. Lazio bu maaşı tamamen ya da kısmen üstlenirse, buna bir tasarruf daha eklenir.

Gerçek defter değeri; örneğin bonuslar, doğrudan ilişkilendirilebilir transfer masrafları ve tam amortisman tarihleri nedeniyle farklılık gösterebilir. Ancak örnek, 7,5 milyon euronun bir yıl sonra mali açıdan neden ilk bakışta göründüğünden çok farklı sonuç verebileceğini gösteriyor.

Bu, ilk satın almayı daha iyi hâle getirmez. Ama önce kiralamak neden şimdi gelen her teklife satmaktan daha cazip olabilir, bunu açıklar.

Bununla birlikte bir nüans var. Haberlere göre satın alma opsiyonu bazı şartlar altında zorunlu hâle gelebilir. Kalıcı transfer fiilen zaten kesinleşmişse, anlaşma muhasebe açısından baştan itibaren satış olarak değerlendirilebilir. Bu durumda oyuncu önce bir tam kiralık sezon daha amortismana tabi tutulmaz.

Bu mali değerlendirme yalnızca tek bir bireysel transferde rol oynamıyor. Toplam kadronun yapısı da bir kulübün ne kadar alanı olduğunu belirliyor. Feyenoord bu yaz şimdiden milyonlar karşılığında satış yaptı, ancak hâlâ sözleşmesi devam eden geniş bir oyuncu grubuna sahip. Rotterdam ekibi özellikle bir sol açık ve bir sağ açık (şimdilik Anis Hadj Moussa için bir yedek) almak istiyor, ancak bunun için önce alan yaratması gerekiyor.

Dolayısıyla transfer gelirleri otomatik olarak serbest transfer bütçesi anlamına gelmez. Maaşlar, süren amortismanlar, önceki transferler ve kadronun büyüklüğü, bir kulübün yeniden ne kadar harcayabileceğini de belirler.

Kiralama bir mucize çözüm değildir. Bir oyuncu az oynayabilir, sakatlanabilir ya da değer kaybetmeye devam edebilir. Satın alma opsiyonu kullanılmayabilir ve bu sırada sözleşmesinin süresi de kısalır.

Daha düşük bir defter değeri avantajlı olabilir, ancak sözleşmede yalnızca bir yıl kaldığında baskı tam tersine artar. Çok uzun bekleyenler, bir oyuncunun sonunda düşük bir bedelle hatta bonservissiz ayrılması riskini alır.

Eski satın alma bedeli her şeyi anlatmaz

Bir oyuncuyu 10 milyon euroya alıp daha sonra 5 milyon euroya satmak, yine de transfer bedeli olarak 5 milyon euro daha az geri dönüş alındığı anlamına gelir. Muhasebe bu hesabı değiştirmez.

Ancak bu, o anda satışın en iyi tercih olup olmadığını söylemez. Kalan defter değeri, maaş, sözleşme süresi, olası bir kiralama bedeli ve kadro içindeki alanın tamamı hesaba katılır.

Bu nedenle transfer politikasını anlamak isteyenler, bir oyuncunun bir zamanlar ne kadara mal olduğuna bakmanın ötesine geçmeli. Şu anda ne kazandırabilir, kayıtlarda hangi bedelle yer alıyor ve ayrılırsa nasıl bir alan açılıyor?