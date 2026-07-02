Almanya milli takımı, teknik direktörü Julian Nagelsmann ile birlikte, Paraguay’a penaltı atışlarında yenilerek Dünya Kupası’na 32’li turda erken veda etti.

Bulinews sitesi, Bild gazetesine atıfta bulunarak, Almanya Futbol Federasyonu'nun, Almanya'nın Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığı yaratan elenmesinin ardından Nagelsmann'a istifa seçeneği sunduğunu bildirdi.

Almanya'nın Dünya Kupası'nın 32'li turundan elenmesinin ardından, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın geleceğini belirlemek için perde arkasında hamleler başladı.

Bild gazetesinin haberine göre, bugün Perşembe günü Nagelsmann ile Alman Futbol Federasyonu yetkilileri Bernd Neudorf, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler ve Andreas Rittig arasında 3 saat süren bir toplantı yapıldı.

Alman gazetesi, 38 yaşındaki teknik direktöre, sözleşmesinin bitimine iki yıl kala istifa etme seçeneğinin sunulduğunu ve bunun, sahneye başı dik bir şekilde veda etme fırsatı sağlamak amacıyla yapıldığını bildirdi.

Nagelsmann’a bu kararı düşünmesi için bir süre tanındı, ancak Alman milli takımının teknik direktörlüğündeki görevi her halükarda sona yaklaşıyor gibi görünüyor.

Eğer istifasını sunmayı reddederse, Alman Futbol Federasyonu sözleşmeyi feshetmek zorunda kalacak ve haberlere göre bu durum federasyona yaklaşık 7 milyon avro tazminat ödemesine mal olacak.

Nagelsmann meselesinin en geç önümüzdeki hafta başında sonuçlanması beklenirken, Alman milli takımının yeni teknik direktörü olarak en güçlü aday Jürgen Klopp olmaya devam ediyor.