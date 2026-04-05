"Milyonlarca sterlinlik bir saray ve penthouse daire"... Henry, Premier Lig oyuncularıyla boy ölçüşen bir haftalık maaş alıyor

Pazar günü yayınlanan bir İngiliz basın haberi, yaklaşık 12 yıl önce futbolu bırakan eski Fransız yıldız Thierry Henry ile ilgili büyük bir sürprizi ortaya çıkardı.

Henry, 2015 ile 2018 yılları arasında Sky Sports kanalında düzenli olarak spor yorumculuğu yapıyordu, ancak antrenörlüğe odaklanmak için kanaldan ayrıldı.

Eski Fransız milli oyuncu, 21 yaş altı milli takımı ve Olimpiyat milli takımının yanı sıra Monaco ve Montreal takımlarını da çalıştırdı.

Roberto Martinez yönetimindeki Belçika milli takımında iki kez yardımcı antrenörlük yaptı.

Şu anda Henry, CBS Sports ve Amazon Prime Video için spor yorumcusu olarak çalışmaya devam ediyor ve gelecek yılki Dünya Kupası'nı yayınlamak üzere Fox Sports ile bir sözleşme imzaladı.

"The Sun" gazetesi, Arsenal efsanesinin 12 yıl önce emekli olmasına rağmen, şu anki gelirinin Premier Lig'de oynayan mevcut oyuncularla eşdeğer olduğunu yazdı.

Gazete, Henry'nin haftada yaklaşık 100 bin sterlin kazandığını ve bu rakamın şu anda Premier Lig'de oynayan oyuncuların kazandıklarıyla aynı olduğunu belirtti.

Spor yorumculuğu, sponsorluklar, yatırımlar, kitap anlaşmaları, kişisel görünüm ve gayrimenkul alanındaki çalışmaları, 48 yaşındaki adamın gelirinin hala Premier Lig seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Fransız yıldızın ticari faaliyetleri için kullandığı Cluemere Ltd şirketinin en son rakamları, şirketin 931.781 sterlin değerinde varlığa sahip olduğunu gösteriyor; bu tutarın 833.290 sterlini banka hesabındaki nakit paradan oluşuyor.

Henry'nin gayrimenkul portföyünde, Londra'nın Hampstead semtinde 10 milyon sterlin değerinde bir malikane ve New York'ta 12 milyon sterlin değerinde bir penthouse daire bulunuyor.

O, eski Arsenal takım arkadaşı Cesc Fabregas'ın yönettiği İtalyan futbol kulübü Como'nun sahiplerinden biridir.

