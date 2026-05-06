Milyonlarca Real Madrid taraftarı, yıldız oyuncunun derhal ayrılmasını talep eden bir dilekçeye imza attı

Real Madrid taraftarları, Kylian Mbappé'nin yıldız tavırlarından bıkmış durumda. Onu kulüpten uzaklaştırmak için internette dolaşan bir imza kampanyası var ve bu kampanya şu ana kadar 12 milyon kez imzalandı.

Mbappé bu sezon 41 maçta 41 gol atmış olmasına rağmen, kulübün sorunlarının başlıca sorumlusu olarak görülüyor.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve La Liga'yı da kazanamayacak gibi görünüyor. Rakibi FC Barcelona, dört maç kala on bir puan önde.

Mbappé'nin Real Madrid kadrosundaki bazı oyuncularla arası iyi değil. Özellikle Vinicius Jr. ve Jude Bellingham'ın Fransız oyuncuyu sevmediği söyleniyor.

Şu anda forvet sakat. Mbappé, kulüpte iyileşmek yerine Sicilya'da bir yatta bulunuyor. Takım kadrosunda bu ayrıcalıklı muameleye ilişkin hoşnutsuzluk hakim.

Ayrıca The Athletic Salı günü, Mbappé'nin son antrenmanda Alvaro Arbeloa'nın bir asistanına öfkelendiğini yazdı. Bir antrenman maçı sırasında ofsayt bayrağı kaldırıldığı için ona bağırmış olduğu iddia ediliyor.

Marca'ya göre Mbappé, Real Madrid'de bonuslar dahil yılda 35 milyon euro kazanıyor. Real Madrid taraftarları, bu paraya karşılık kulüp için yeterince çaba göstermediğini düşünüyor.