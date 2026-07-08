Milyonlarca euroya transfer edilen oyuncu sakatlandı ve Ajax antrenmanını erken bırakmak zorunda kaldı

Maher Carrizo, Çarşamba öğleden sonra Ajax’ın antrenmanını erken bırakmak zorunda kaldı. Ajax Showtime’ın da aktardığı üzere, Arjantinli forvet Caio Henrique ile girdiği mücadelede sakatlandı ve antrenmana devam edemedi.

VoetbalPrimeur'un görüntüleri, forvetin Brezilyalı yeni transferle girdiği mücadeleden sonra yere düştüğünü ve bir doktor tarafından tedavi edildiğini gösteriyor.

Ardından sahadan topallayarak çıktı ve Gelderse Garderen'deki antrenmana geri dönemedi.

Arjantin genç milli takım oyuncusu, geçtiğimiz kış Vélez Sarsfield'dan altı milyon avroya transfer edilmişti. Amsterdam'da 2030 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Şu ana kadar Ajax'ın A takımında altı kez forma giydi. Hiç gol atmadı ve asist yapmadı.

Carrizo, Caio Henrique ile girdiği mücadelede sakatlandı. Brezilyalı bek, geçen hafta Amsterdam'da dört yıllık sözleşme imzaladı. Ajax, onu AS Monaco'dan 10 milyon avroya transfer etmişti.