Buna göre, 55 yaşındaki İspanyol teknik adam, Premier League’den ayrılmasının ardından artık federasyonun teklifini reddetme ve başlangıçta planladığı ara verme kararını uygulamaya koyma eğiliminde. Katalanları yine de kabul etmeye ikna etmek için, federasyonun bütçesini tamamen aşan mali tavizler talep ediyor: İddiaya göre, Guardiola’nın çevresi tam 20 milyon avroluk yıllık maaş istiyor. Bu rakam, FIGC müzakerecilerinin son toplantıda Guardiola’ya teklif ettiklerinin tam iki katı.

Oysa federasyonun yeni başkanı Giovanni Malago önderliğindeki yönetim kadrosu, Salı akşamı Vivavoce podcast’inde hâlâ kamuoyunda umut uyandırmış ve müzakereleri resmi olarak teyit etmişti. Bu büyüklükte bir transfer için mali açıdan en uç sınırlara kadar gitmeye hazır oldukları belirtilmişti.

Malago, sohbette “bir diyalog başlatmanın ve bunu canlı tutmanın doğru ve önemli olduğunu” vurguladı. Her ne kadar “henüz hiçbir şey kesin olmasa da”, çok katı koşullar söz konusu.

Malago, gergin mali durumu şu sözlerle açıkladı: Hâlâ “mali hususlar ve bütçe sorunları var. Dişlerimizi sıkmamız gerektiğini söylemek yetersiz kalır. Ancak bu, bariz nedenlerden ötürü bir istisnadır” dedi.

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İtalya milli takımının teknik direktörlüğü için adaylar kimler?

Harekete geçme baskısının nedeni, milli takımın devam eden sportif fiyaskosudur. Mart ayında Bosna-Hersek’e karşı oynanan play-off finalinde elenmesinin ardından Squadra Azzurra, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’na katılma şansını kaçırdı. Bunun üzerine Gennaro Gattuso görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Guardiola ile ilgili görüşmeler kesin olarak sonuçsuz kalırsa, federasyon hızla B planlarına yönelmek zorunda kalacak. Eski milli futbolcu Andrea Pirlo (şu anda Manchester United'da) ve 2018'den 2023'e kadar takımı çalıştıran Avrupa Şampiyonu teknik direktör Roberto Mancini gibi adı geçen adayların yanı sıra, Gazzetta dello Sport iki ağır topu daha gündeme getiriyor: Hem Antonio Conte (en son SSC Napoli’de görev yaptı) hem de Stefano Pioli (en son AC Floransa’da görev yaptı), yeniden yapılanma misyonu için potansiyel halefler olarak görülüyor.